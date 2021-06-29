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Uzay isminin anlamı nedir, Uzay ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Uzay isminin anlamı; bütün varlıkların içinde bulunduğu sonsuz boşluk demektir. Bu içeriğimizde Uzay isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Uzay isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Uzay isminin anlamı nedir, Uzay ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Uzay isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Uzay ismi ne demek, Uzay ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Uzay isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Uzay İsminin anlamı nedir? TDK Uzay anlamı:

TDK sözlüğünde Uzay isminin anlamı 2 şekilde geçmektedir;

*Bütün varlıkların içinde bulunduğu sonsuz boşluk, feza, mekan.

*Bütün gök cisimlerinin içinde bulunduğu sınırsız boşluk.

Uzay İsmi Kuranda geçiyor mu?

Uzay ismi Kuran'da geçmemektedir. 

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Uzay isminin kökeni:

Uzay ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de Uzay ismini kullanan 1.861 kişi bulunmaktadır.

Uzay isminin cinsiyeti:

Kız - Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

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Uzay isminin rengi:

Pembe

Uzay ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

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Uzay isminin Harf Analizi Nedir ?

Uzay ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

U : Temkinli, ertelemeci, şanslı

Z : Araştırmacı/zeki, fedakar

A : Öncü, lider, mantıklı

Y : Başına buyruk, depresif

Uzay isminin Numerolojisi Kaçtır?

Uzay ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

U : 25

Z : 29

A : 1

Y : 28

= 83 Uzay İsminin Numeroloji Toplamı 83’dir.

Uzay ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Uzay isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

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Uzay isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

U: 3   Z: 8   A: 1   Y: 7 = 19

1 9 = 10 Kader sayısıdır

Uzay isminin 10 kader sayısına göre kişilik özellikleri

10 – Ülkücü özellikleri ile kendini göstermiştir. Sezgi gücünü artmıştır. Keşif yeteneğini geliştirerek duyarlı bir bireye dönüşmüştür. Fanatikliği azımsanmayacak derecededir. Sanatsal özellikleri ile fark edilir. Hayal kurmaktan vazgeçmez, olayları tahmin etme gücü üst seviyededir. Sakin kalmalı ve gergin olmamalıdır. Her söylenen ve yapılana karşı aşırı duyarlı olmamaya gayret etmelidir

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