Uzay Kesmen kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Haber Türk muhabiri Uzay Kesmen'in biyografisi

Haber Türk muhabiri Uzay Kesmen, başarılı saha haberleriyle ve olayları sunum ve anlatım tarzıyla çok dikkat çekmektedir. Uzay Kesmen, televizyonlarda haber sunarken gören izleyiciler internet arama motorlarında Uzay Kesmen kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? mesleği ve kariyeri nedir? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Uzay Kesmen'in biyografisi haberimizde...

UZAY KESMEN KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

1993 yılında dünyaya gelen Uzay Kesmen lisans eğitimine 2012 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo ve Televizyon Bölümü’nde başlamış ve bölümünden 2017 yılında başarıyla mezun olmuştur. Uzay Kesmen, Ocak 2014 tarihinde Demirören Haber Ajansı’nda muhabir olarak görev başlamıştır. Mart 2016’dan beri de Habertürk ekranlarında muhabirlik yapmaktadır.

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UZAY KESMEN'İN İŞ DENEYİMİ

Habertürk Grafik

Muhabir

Habertürk

Mar 2016 - Halen7 yıl

Doğan Haber Ajansı Grafik

Muhabir

Doğan Haber Ajansı

Oca 2014 - Mar 20162 yıl 3 ay

Robinson Club Nobilis Grafik

Front Office Receptionist

Robinson Club Nobilis

Haz 2010 - Eyl 20104 ay

Rixos Hotel Tekirova Grafik

Front Office Employee

Rixos Hotel Tekirova

Haz 2009 - Eyl 20094 ay

UZAY KESMEN'İN EĞİTİMİ

İstanbul Bilgi Üniversitesi Grafik

İstanbul Bilgi Üniversitesi

Lisans DerecesiRadyo ve Televizyon

2012 - 2017

Anadolu Üniversitesi Grafik

Anadolu Üniversitesi

Lisans DerecesiRadyo-Televizyon Gazeteciliği

2014 - 2018

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UZAY KESMEN'İN GÖNÜLLÜ DENEYİMLERİ

Türk Hava Kurumu Grafik

Genç kanatlar

Türk Hava Kurumu

2011

UZAY KESMEN'İN BİLDİĞİ DİLLER

Türkçe, İngilizce