Uzay Kesmen kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Haber Türk muhabiri Uzay Kesmen'in biyografisi

Televizyon muhabirleri arasında önemli bir kişi olan Uzay Kesmen yapmış olduğu haberlerle izleyicilerin dikkat çekmektedir. Peki Uzay Kesmen kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? mesleği ve kariyeri nedir. İşte Uzay Kesmen'in biyografisi

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Uzay Kesmen kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Haber Türk muhabiri Uzay Kesmen'in biyografisi

Haber Türk muhabiri Uzay Kesmen, başarılı saha haberleriyle ve olayları sunum ve anlatım tarzıyla çok dikkat çekmektedir. Uzay Kesmen, televizyonlarda haber sunarken gören izleyiciler internet arama motorlarında Uzay Kesmen kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? mesleği ve kariyeri nedir? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Uzay Kesmen'in biyografisi haberimizde...

UZAY KESMEN KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

1993 yılında dünyaya gelen Uzay Kesmen lisans eğitimine 2012 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo ve Televizyon Bölümü’nde başlamış ve bölümünden 2017 yılında başarıyla mezun olmuştur. Uzay Kesmen, Ocak 2014 tarihinde Demirören Haber Ajansı’nda muhabir olarak görev başlamıştır. Mart 2016’dan beri de Habertürk ekranlarında muhabirlik yapmaktadır.

Uzay Kesmen kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?

UZAY KESMEN'İN İŞ DENEYİMİ

Habertürk Grafik
Muhabir
Habertürk
Mar 2016 - Halen7 yıl

Doğan Haber Ajansı Grafik
Muhabir
Doğan Haber Ajansı
Oca 2014 - Mar 20162 yıl 3 ay

Robinson Club Nobilis Grafik
Front Office Receptionist
Robinson Club Nobilis
Haz 2010 - Eyl 20104 ay

Rixos Hotel Tekirova Grafik
Front Office Employee
Rixos Hotel Tekirova
Haz 2009 - Eyl 20094 ay

UZAY KESMEN'İN EĞİTİMİ

İstanbul Bilgi Üniversitesi Grafik
İstanbul Bilgi Üniversitesi
Lisans DerecesiRadyo ve Televizyon
2012 - 2017

Anadolu Üniversitesi Grafik
Anadolu Üniversitesi
Lisans DerecesiRadyo-Televizyon Gazeteciliği
2014 - 2018

UZAY KESMEN'İN GÖNÜLLÜ DENEYİMLERİ

Türk Hava Kurumu Grafik
Genç kanatlar
Türk Hava Kurumu
2011

UZAY KESMEN'İN BİLDİĞİ DİLLER

Türkçe, İngilizce

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