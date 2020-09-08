Uzaydan Gelen Fırtına televizyon ekranlarında yeniden izleyicilerin beğenisine sunulacak.Dean Devlin'in hem yönetmenliğini yaptığı hem de senaryosunu yazdığı Uzaydan Gelen Fırtına vizyona girdiğinde büyük beğeni görmüştü. Peki Uzaydan Gelen Fırtına konusu nedir? Oyuncuları kimdir?

UZAYDAN GELEN FIRTINA KONUSU

Dünya’nın önde gelen liderleri, eşi benzeri görülmemiş bir dizi doğal felaket dünyayı tehdit ettikten sonra, küresel iklimi kontrol etmek ve herkesi güvende tutmak için karmaşık bir uydu ağı oluşturmak üzere bir araya gelirler. Fakat bir şeyler ters gider ve Dünya’yı korumak için yapılan sistem ona saldırmaya başlar. Dünya çapında bir jeostrome yaklaşmaktadır ve dünyadaki her şeyi silip süpürmeden önce bir çözüm yolu bulunmazsa her şey yok olacaktır.

UZAYDAN GELEN FIRTINA OYUNCULARI

Gerard Butler – Jake Lawson

Jim Sturgess – Max Lawson

Abbie Cornish – Sarah Wilson

Alexandra Maria Lara – Ute Fassbinder

Daniel Wu – Cheng Long

Eugenio Derbez – Al Hernandez