Üzen haber! CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba korona nedeniyle hastaneye kaldırıldı

28 Kasım'da yaptırdığı Kovid-19 test sonucunun pozitif çıkması üzerine evinde karantina altına alınan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, evinde karantinası devam ederken akciğerlerinde tutulum, kalpte de çarpıntı oluşması üzerine Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan Veli Ağbaba'nın sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz "Genel Başkan Yardımcımız ve milletvekilimiz Veli Ağbaba'yı hastanede ziyaret ettim. Kovid-19 nedeniyle akciğerlerinde oluşan tutulumdan dolayı tedavisi hastanede devam ediyor. Ziyaretler yasak, herkese selamları var en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

VELİ AĞBABA KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Veli Ağbaba,1968 yılında Malatya'nın Yazıhan ilçesinde Hüseyin- Elif çiftinin çocuğu olarak dünyaya geldi.

İş Adamı olan Ağbaba, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi.

Belediye Meclis Üyeliği, Belediye Meclis Grup Başkanlığı, Parti Yüksek Disiplin Kurulu Üyeliği ve İl Başkanlığı yaptı. Malatyaspor Kongre Üyesi, Atatürkçü Düşünce Derneği, Halkevleri Yönetim Kurulu Üyesi ve İnsan Hakları Derneği Üyesidir. CHP Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi Cezaevi İnceleme ve İzleme Komisyonu Sözcüsüdür. CHP Cezaevi Komisyonunca hazırlanan yayınları mevcuttur.

24, 25 ve 26. Dönemde Malatya Milletvekili seçildi. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyeliği yaptı.

Ağbaba, evli ve 2 çocuk babasıdır.