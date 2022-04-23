Üzengi Kayışı ne demek, TDK'ya göre Üzengi Kayışı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Üzengi kayışı ne demek? Üzengi kayışı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi üzengi kayışı kelimesi. Peki üzengi kayışı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre üzengi kayışı nedir, üzengi kayışı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ÜZENGİ KAYIŞI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Üzengi kayışı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre üzengi kayışı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Eyerin sağına ve soluna takılan üzengi demirini özel toka ile eyere bağlayan kayış

