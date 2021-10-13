Üzengi Kemiği ne demek, TDK'ya göre Üzengi Kemiği kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Üzengi kemiği ne demek? Üzengi kemiği TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi üzengi kemiği kelimesi. Peki üzengi kemiği ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre üzengi kemiği nedir, üzengi kemiği kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ÜZENGİ KEMİĞİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Üzengi kemiği kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre üzengi kemiği kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Orta kulakta üzengiye benzeyen küçük bir kemik

