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Üzengi ne demek, TDK'ya göre Üzengi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Üzengi kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Üzengi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Üzengi nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Üzengi kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Üzengi ne demek, TDK'ya göre Üzengi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Üzengi ne demek? Üzengi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi üzengi kelimesi. Peki üzengi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre üzengi nedir, üzengi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Üzengi kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Üzengi kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

ne demek

ÜZENGİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Üzengi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre üzengi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Eyerin iki yanında asılı bulunan ve hayvana binildiğinde ayakların basılmasına yarayan, altı düz demir halka

ÜZENGİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- İyi süvarilik gururuyla ayaklarını üzengiden çıkarmış, dizginleri bırakmış.

ÜZENGİ KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- üzengi kayışı, üzengi kemiği, üzengi taşı, çanak üzengi, ayağı üzengide

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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