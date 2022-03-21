Üzeri örtülen skandal ortaya çıktı! Dönem dizisinin babacan oyuncusu rezalete imza atarak dekora işedi! Gözler o isme çevrildi!

Gazeteci Birsen Altuntaş, kaleme aldığı yazıda hayrete bir iddiada bulundu. Altuntaş, dönem dizisinde yer alan bir oyuncunun dekora işediğini öne sürdü.

"HERKESİN HAYRANLIKLA İZLEDİĞİ BİRİ"

"Dizi ve film sektöründe gün geçmiyor ki yeni bir olay yaşanmasın." diyerek sözlerine başlayan Altuntaş, anlatacağı olayın dönem dizisinde geçtiğini söyledi. Kişinin 50'li yaşlarda usta bir oyuncu olduğunu belirten gazeteci, "Hayat verdiği babacan roller nedeniyle herkesin hayranlıkla izlediği biri…" diyerek daha da merak uyandırdı.

Kanıt dizisinin ; "Hiçbir şey apaçık ortada görünen kadar aldatıcı değildir" sözünü örnek veren Altuntaş şu ifadeleri kullandı;

"Seyircilerin hayat verdiği karakterlerinden etkilenip saygı duyduğu oyuncu aslında tam bir ego yumağı ve defalarca hakkında yasal işlem başlatılması gereken biri… Ama burası Türkiye… Kimin gücü kime yeterse… Günlük ücretle çalışan set işçisi hakkını korursa işten atılacağını düşünüyor. Öğrenilmiş çaresizlik başrolde…

"TUVALETE GİTMEYE ÜŞENDİ"

Bu oyuncu aynı zamanda bir önceki dizisine başlarken ekibe yemek listesi verip kemik suyuna çorbası yarım saat geç gelince de ağza alınmayacak küfürler eden bir aktör… Neyse gelelim son vukuatına oyuncunun sette tuvaleti gelir ve üşenir tuvalete gitmeye… Ne mi yapar? Dizinin dekoruna işer. Evet, yanlış duymadınız dönem dizisinin dekoruna işer. Sonra ne mi olur? Hiçbir şey…Setlerde yaşanan bir sürü vukuat gibi bunun da üstü kapatılır. Yapımcı milyonluk işi riske girmesin diye susar. Şimdi diyeceksiniz ki kim bu oyuncu, neden adını yazmıyorsun? Beni bilirsiniz. Normalde seve seve yazarım ama çok iyi biliyorum ki, oyuncu 'Yine benimle uğraşıyor' diye yalan söyleyecek. Ama elbette ki hiçbir yalan gerçeği yerinden oynatamaz. Bu arada bir kez daha anladım ki, insanın fıtratı neyse ondan vazgeçmiyor."

O KİŞİ AHMET MÜMTAZ TAYLAN MI?

Altuntaş'ın yazısında "bir önceki dizisinde yemek listesindeki kemik suyu çorbasının yarım saat geç gelmesiyle küfürler eden bir aktör" ve "İsim vermiyorum çünkü bu kişi 'yine benimle uğraşıyor' diyecek" ifadelerini kullanması üzerine gözleri Ahmet Mümtaz Taylan'a çevirdi.

Çünkü Altuntaş ve Mümtaz Taylan arasında daha önce de karşılıklı bu şekilde iddialar ve yalanlamalar vardı. Altuntaş, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sette set işçilerine çok kötü davrandığını yazmıştı. Ayrıca şu an ekranlarda olan dönem dizilerinden biri Aziz ve Ahmet Mümtaz Taylan bu dizide Galip Payidar karakterine hayat vermekte.