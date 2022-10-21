Dolandırıcılar, kişilerin üzerine hat satın alıp birçok işlemi gerçekleştirip, vatandaşları zarara uğratıyor. Bu yüzden, kişiler üzerlerine kayıtlı hatların olup olmadığını merak edip araştırıyor. Üzerime Kayıtlı Hatlar Nasıl Bulunur? E-devlet Mobil Hat Sorgulama İşlemi (Güncel) konu ve soru başlıklarını sizler için araştırıp haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

ÜZERİME KAYITLI HATLAR NASIL BULUNUR?

Üzerinize kayıtlı olan hatları bulmak için oldukça kolay işlemler yaparak öğrenebilirsiniz. E-devlet uygulamasına veya resmi internet sitesine giriş yaparak sorgulama yaparak öğrenebilirsiniz.

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ÜZERİME KAYITLI HATLARI NASIL İPTAL EDEBİLİRİM?

Üzerinize kayıtlı olan hatları iptal etmek için e-devlete giriş yaparak kolayca iptal edebilirsiniz.

Abonelik feshi için e-devlet abonelik fesih başvurusu adresine gidin.

Kişisel bilgilerinizi doğrulayın.

Feshetmek istediğiniz aboneliğinizi seçin.

Fesih başvuru nedeninizi doldurun.

Abonelik fesih belgesini imzalayın.

Fesih işleminiz tamamlandı.

E-DEVLET MOBİL HAT SORGULAMA İŞLEMİ

E-devlet mobil hat sorgulama işlemini yapmak için telefonunuzda bulunan uygulamaya veya e- devletin resmi internet sitesine giriş yaparak başlayabilirsiniz. Giriş yapmak için T.C. kimlik numaranızı ve şifrenizi girerek kimliğinizi doğrulamanız gerekiyor.

Kimliğinizi doğrulayarak giriş yaptığınızda karşınıza çıkan sayfada üzerinize kayıtlı hatlar çıkıyor. Eğer 3 farklı operatöre de kayıtlıysanız size ait olan hatları görebilirsiniz. Mobil hat sorgulama işlemi yapmak için bağlantıya tıklayabilirsiniz. mobil hat sorgulama

ESKİ NUMARAMI NASIL BULURUM?

Milyonlarca kişi, eskiden kullanmış olduğu ancak hatırlayamadığı telefon numaralarını merak edip araştırıyor. Kullanmadığınız eski numaralarınızı, e-devlet uygulamasına veya sitesine giriş yaparak hat sorgulama işleminden yapıp öğrenebilirsiniz.