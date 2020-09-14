Kas hastası olan Fatma Çoban, kas hastalarının hayatına dokunuyorÜZerine dolap devrilen 2 yaşındaki Ebrar, hayatını kaybettiBilim Kurulu Üyesi Özlü'den acı açıklama: Virüs her ile, mahalleye yayıldı'Bez Bebek' dizisinin küçük oyuncusu Yağmur'u Asena Keskinci'nin son hali şaşırttıSahibinden.com Avrupa’nın en iyi 20 işveren şirketleri arasındaTeknik lise mezunları paylaşılamıyorBrighton - Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?14 Eylül 2020 tarihli ve 31244 sayılı Resmi Gazete | TÜBİTAK personel alımı yapacakZeynep Koçak son hali | Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncu Zeynep Koçak'ın değişimiKeçiören Belediyesi'nden 413 vatandaşa istihdam
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. ÜZerine dolap devrilen 2 yaşındaki Ebrar, hayatını kaybetti

ÜZerine dolap devrilen 2 yaşındaki Ebrar, hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen olayda, 2 yaşındaki Ebrar'ın üzerine iddiaya göre dolap düştü. Dolapta bulunan sivri bir cismin başına saplanması sonucu ağır yaralanan Ebrar, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ÜZerine dolap devrilen 2 yaşındaki Ebrar, hayatını kaybetti

Zongukdak'ın Ereğli ilçesinde üzerine dolap devrilen Ebrar D. (2), yaşamını yitirdi. Olay, gece saatlerinde Ereğli Karabacak Mahallesi'nde meydana geldi. Hastaneye giden anne Ö.D. ve baba K.D., 2 yaşındaki kızları Ebrar D.'yi babaannesine bıraktı. İddiaya göre, Ebrar D.'nin üzerine evde bulunan dolap devrildi. Dolapta bulunan sivri bir cisim Ebrar'ın başına saplandı.

İhbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansla özel hastaneye kaldırılan Ebrar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi. Haberi hastanede alan anne Ö.D. ve baba K.D. sinir krizi geçirdi. Ebrar D.'nin cenazesi otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Küçük kızın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Berna Akkaya
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT