Üzerine kaynar yemek dökülen çocuk feci şekilde öldü Pervari'de annesinin yaptığı yemek tenceresini çekip deviren 2 yaşındaki küçük çocuk tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Köprüçay köyündeki evlerinde yörede "keşk" olarak adlandırılan süt ürünü yemek, kaynar haldeyken 2 yaşındaki Üveys İlbilgi'nin üzerine devrildi.

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