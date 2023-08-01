Üzerlerinden çıkan para şaşırttı! bakın ne kadar para toplamışlar

İstanbul Sultangazi'de 3 şahıs askere gideceğim param yok diyerek vatandaştan ve esnaftan para topladı. Vatandaş sık sık yaşadıkları durumdan illallah etti zabıta ekiplerine haber verdi. Şahıslara para cezası kesildi.

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Üzerlerinden çıkan para şaşırttı! bakın ne kadar para toplamışlar



ASKERE GİDECEĞİNİ SÖYLEYEREK PARA TOPLAYAN 3 KİŞİ YAKALANDI

İstanbul Sultangazi’de askere gideceklerini söyleyerek esnaf ve vatandaşlardan para toplayan 3 şahsa 'dilencilik' yaptıkları gerekçesiyle para cezası kesildi.

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Edinilen bilgilere göre, Sultangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, son günlerde artan "Askere gideceğim. Kimsem yok" diyerek para toplayan dilencilerle ilgili şikayetler üzerine Cebeci Mahallesi'nde çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, esnaf ve vatandaşlardan askere gideceğini ve kimselerinin olmadığını söyleyerek para toplayan 3 şahıs yakalandı.

Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada toplam bin 500 TL ele geçirildi. Şahıslara Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddesince toplam 617 TL idari para cezası kesildi.

KAYNAK: İHA

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