Demet ve Alişan ile Sabah Sabah dlı programa konuk olan Uzm. Dr. Elif Güveloğlu, izleyici tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Uzm. Dr. Elif Güveloğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Alanı nedir? İşte detaylar...

UZM. DR. ELİF GÜVELOĞLU KİMDİR? NERELİ,KAÇ YAŞINDA?

9 Ocak 1971 yılında, Adana'nın ilçesi olan Kadirli'de dünyaya geldi. İlköğretime Ankara'da başlayıp ortaokulu Adana'da bitirdi. Liseyi de Adana Koleji'nde tamamladıktan sonra, eğitimini ilk tercihi olan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde devam ettirdi ve aynı fakülteden 1997 yılında mezun oldu. 49 yaşındaki Güveloğlu, daha sonra çeşitli sağlık ocağı, poliklinik ve hastanelerde hekim olarak görev yaptı.

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Hastalıkların oluş mekanizmaları ile bedenin ve hastalıkların "hücre düzeyinde iç dünyasını" inceleyen bilim olan "patoloji"ye özel bir ilgi durduğundan, 2001-2006 yılları arasında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Bölümü'nde patoloji ihtisası yapıp "uzman doktor" unvanını aldı. Bitirme tezi "Meme, Over ve Tuba Karsinomlarında BRCA1 ve BRCA2 Protein Ekspresyonlarının Prognostik Önemi: İmmünohistokimyasal ve Klinikopatolojik Çalışma" isimli, erken yaşta görülen meme ve yumurtalık kanserlerinin doku düzeyinde genetik incelenmesi ile ilgili immünohistokimyasal çalışma oldu.

2006 yılında, 18. Ulusal Patoloji Sempozyumu'nda, tez hocası Prof. Dr. Handan Zeren ile yürütülen çalışma, "SV40 ve Malign Mezotelyoma: ABD ve Türkiye'nin iki değişik bölgesinde 88 olguluk Moleküler ve İmmünohistokimyasal Çalışma" ile Ege Patoloji Derneği'nce, Murat B. Alkanat Genç Araştırmacı ödülüne layık görüldü.

İlk muayenehanesini 2007 yılında Mersin'de açtı daha sonra İstanbul'da mesleğini devam etti. 2011 yılında Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde "fitoterapi" (bitkisel tedavi) yüksek lisansını yüksek onur derecesi ile bitirdi. Tez konusu "Glycyrrhiza glabra L. Meyan Kökü Üzerine Farmakognozik Çalışmalar" ve tez danışanı da Profesör Doktor Erdem Yeşilada idi.

Uzm. Dr. Elif Güveloğlu,Bezmialem Vakıf Üniversitesinde, sadece uzman doktorların katılabildiği, Sağlık Bakanlığı onaylı Fitoterapi Eğitim Programını başarıyla bitirerek "Fitoterapi Uygulama Sertifikası"nı almaya hak kazanmıştır. Daha sonra aynı üniversitede Fototerapi konusunda eğitim almak isteyen uzman doktorlara ders veren ekibe dahil olmuştur. Eğitim vermeye devam etmektedir.

Ayrıca Doğal kozmetik ve cilt bakım ürünlerine olan ilgisinden ve araştırmalarından dolayı Yeditepe Üniversitesinde Kozmetoloji yüksek lisans programını da bitirmiştir. 2018 yılında Medipol üniversitesinde Sağlık Bakanlığı onaylı Apiterapi eğitim programını başarıyla tamamlamıştır. Apiterapi, Arı ve arı ürünleri kullanılarak bazı bazı hastalıkların tedavisinde tamamlayıcı ve destekleyici tedavi yöntemi olarak kullanılması biçimidir.

Uzm. Dr. Elif Güveloğlu, fitoterapi konusunda çeşitli üniversitelerin kurs ve kongrelerine de katılmış olup bitkilerin şifa amaçlı kullanımında da, tıpkı diğer tıbbi ilaçlarda olduğu gibi hekim tavsiye ve takibinin şart olduğunu savunmaktadır. Yıllardır, bitkisel ilaç tedavilerinin bilinçli şekilde, mutlaka konunun uzmanı doktorlarca yapılması gerektiğinin Türkiye'deki savunucularından olmuştur ve gerektiğinde danışanlarına, tedavi amaçlı olarak yasal tıbbi bitkiler, bitkisel ilaçlar ve bitki özleri de yazmıştır.

Çeşitli gazete ve dergilerde köşe yazıları yazmış, yıllarca, farklı TV kanallarında bu konuda insanları bilgilendirmek için çaba göstermiştir. Halen İstanbul Kadıköy'de kendi ofisinde danışanlarına hizmet vermektedir.