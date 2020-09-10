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Uzman çavuş Hüseyin Çatal Tunceli'de kalp krizi geçirerek Şehit oldu

Alacık Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görev yapan ve hidrofor arızası için gittiği Gökçek Jandarma Karakolu'nda geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çatal için 4'üncü Komando Tugay Komutanlığı'nda uğurlama töreni düzenlendi.

Uzman çavuş Hüseyin Çatal Tunceli'de kalp krizi geçirerek Şehit oldu

CENAZE TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Tunceli'de görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan uzman çavuş Hüseyin Çatal'ın cenazesi gece saatlerinde düzenlenen uğurlama töreniyle toprağa verilmek üzere memleketi Isparta'ya gönderildi.

Alacık Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görev yapan ve hidrofor arızası için gittiği Gökçek Jandarma Karakolu'nda geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çatal için 4'üncü Komando Tugay Komutanlığı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Vali Mehmet Ali Özkan, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, İl Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan, 4'üncü Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Yılmaz Ustaoğlu, Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ile diğer askeri yetkililer katıldığı törenin ardından Çatal'ın naaşı, helikopterle Elazığ'a, oradan da uçakla memleketi Isparta'ya gönderildi.

 

Uzman çavuş Hüseyin Çatal Tunceli'de kalp krizi geçirerek Şehit oldu

Uzman çavuş Hüseyin Çatal Tunceli'de kalp krizi geçirerek Şehit oldu

Uzman çavuş Hüseyin Çatal Tunceli'de kalp krizi geçirerek Şehit oldu



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