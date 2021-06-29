Türk Silahlı Kuvvetlerinin Pençe Yıldırım Harekatı devam ederken Piyade Uzman Çavuş Yusuf Yayla görevdeyken yaptığıyla birçok arkadaşının canını korudu, vatanı için bir ayağını feda etti. Bu kapsamda Uzman Çavuş Yusuf Yayla internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde sizler için Uzman Çavuş Yusuf Yayla kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Uzman Çavuş Yusuf Yayla ne yaptı? İşte tüm detaylar...

UZMAN ÇAVUŞ YUSUF YAYLA KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

10. Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli olan Uzman Çavuş Yusuf Yayla, aslen Afyonkarahisarlıdır. 30 yaşındaki Yusuf Yayla, Suriye’de 18 ay görev yaptıktan sonra Irak’ın kuzeyine geçmiştir. Yayla'nın babası da emekli jandarma uzman çavuş İlyas Yayla'dır.

UZMAN ÇAVUŞ YUSUF YAYLA NE YAPTI?

Uzman Çavuş Yusuf Yayla, 21 Haziran günü gece saatlerinde terör örgütü ile çıkan çatışmada drone ile saldırı girişimi olduğunu ifade ederek olayı şöyle anlattı:

" Çatışma başladı, orada ben bir kayanın arkasına mevzi aldım, kucağıma küçük bir cisim düştü. Elime aldığımda el bombası olduğunu, misket el bombası olduğunu fark ettim. Yanda da iki arkadaşım vardı, onları da düşünerek zarar görmesinler diye arkamı onlara döndüm. Sırtımı verdim onlara..."

Daha sonra Yayla şöyle devam etti:

“Misket bombasını bacağımın arasına sıkıştırdım. ‘Onlara bir şey olmasın’ dedim. Ayağımın bu kadar parçalanmasının sebebi ayağımın basıncı ile el bombasının patlamasıyla orada gömülü bir tane topuk koparan mayını patlamış. Ondan...”

Uzman Çavuş Yayla, A Haber'e yaptığı açıklamada, "Benim bacağımı kaybedip kaybetmemem önemli değil. Orada önemli olan kimseye bir şey olmasın. Bizim önceliğimiz yaşamaktan çok öldürmek. Daha fazla bu konuyu hatırlamak istemiyorum. Psikolojim daha yeni yeni düzelmeye başladı. Bu konuda anlayış gösterirseniz sevinirim." ifadelerini kullandı.