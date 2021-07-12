Uzman çavuştan kötü haber! Serinlemek için girdiği gölde can verdi

Olay, öğle saatlerinde Karakaya Barajı'nın Düztarla mevkiinde meydana geldi. Şanlıurfa'da görev yapan uzman çavuş Okan Karaca, yıllık izne geldiği Karakaya Baraj Gölü kıyısında kayısı kasalarını yıkarken sıcaktan bunaldı, bu sebeple serinlemek için yanı başında bulunan göle girdi. Bir süre sonra çırpınmaya başlayan ve ardından gözden kaybolan Karaca'nın suda kaybolduğunu gören çevre sakinleri, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekiplerinden yardım istedi. İhbarlar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri de sevk edildi.

EKİPLER CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTI

Dalgıçlarının çalışmasıyla Karaca'nın 5 metre derinliğinde cansız bedeni bulundu. Kıyıya yaklaşık 20 metre uzaklıkta ulaşılan ve hayatını kaybettiği tespit edilen Karaca'nın cesedi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına kaldırıldı.