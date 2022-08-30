Uzman diş hekimi aileleri uyardı! Bebeklere verilen emziğe dikkat! Ağız ve diş sağlığı olumsuz etkileniyor!

Pedodonti Uzmanı Dt. Zeynep Başak Yılmaz, bebeklik döneminde uzun süre devam ettirilen emzik uygulaması için bilgilendirmelerde bulunarak bu durumun uzaması halinde ağız ve diş sağlığında bazı olumsuzlukların görülebileceği hakkında uyarılarda bulundu.

Rukiye Karapunar
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Uzman diş hekimi aileleri uyardı! Bebeklere verilen emziğe dikkat! Ağız ve diş sağlığı olumsuz etkileniyor!

Çocukların, dişlerine ve ağız içi yumuşak dokularına kalıcı ya da geçici zararlar verebilecek bir takım kötü alışkanlıklara sahip olabildiğini söyleyen Medical Park Ordu Hastanesi Pedodonti Uzmanı Dt. Zeynep Başak Yılmaz, genelde anne ve babaların bu zararlı alışkanlıkları ya fark etmediğini ya da önemsemediğini, ancak bu alışkanlıkların ilerde daha büyük sorunlara yol açabilecek ortodontik problemleri beraberinde getirebileceğini söyledi.

Uzman diş hekimi aileleri uyardı! Bebeklere verilen emziğe dikkat! Ağız ve diş sağlığı olumsuz etkileniyor!

ÇOCUKLUK DÖNEMİ ALIŞKANLIKLARI AĞIZ SAĞLIĞINA ZARAR VEREBİLİYOR

Koruyucu ve önleyici tedaviyle önüne geçilebilen kötü ve zararlı ağız alışkanlıkları hakkında uyarılarda bulunan Pedodonti Uzmanı Dt. Zeynep Başak Yılmaz, "Çocuklar, dişlerine ve ağız içi yumuşak dokularına kalıcı ya da geçici zararlar verebilecek bir takım kötü alışkanlıklara sahip olabilirler. Özellikle bebeklikte parmak emme, tırnak yeme, biberon ve emziğin uzun süre kullanımı, ileride büyük sorunlara yol açabilecek ortodontik problemleri beraberinde getirebilir" dedi.

Uzman diş hekimi aileleri uyardı! Bebeklere verilen emziğe dikkat! Ağız ve diş sağlığı olumsuz etkileniyor!

ÖNLEYİCİ BİR TEDAVİ ŞART

Kötü ve zararlı ağız alışkanlıklarının çocukluk çağında yüz, diş ve çene gelişimini olumsuz yönde etkilediğine dikkat çeken Uzm. Dt. Yılmaz, "Hatta bu alışkanlıklar bebeklikten itibaren başlamış ve devam ediyor olabilir. Ortodontik bozukluklara sebep olan bu hareketleri önlemek için mutlaka önleyici ortodontiye başvurmak gerekir. Alışkanlık; hep aynı biçimde gerçekleşmesi sonucu beliren, koşullanmış davranışlardır. Bu alışkanlıklar iyi veya kötü olarak ikiye ayrılır. Herhangi bir fiziksel, psikolojik ve sosyal zararı yoksa iyi olarak tanımlanır. Bunun tam tersi ise kötü alışkanlıklardır. Kötü alışkanlıkların türü, şiddeti ve süresi önemlidir. Çünkü diş hekimi bu alışkanlıkları erken dönemde fark ederek, kalıcı hasarlar bırakmadan bu alışkanlıkları durdurabilir" şeklinde konuştu.

Uzman diş hekimi aileleri uyardı! Bebeklere verilen emziğe dikkat! Ağız ve diş sağlığı olumsuz etkileniyor!

BEBEKLİK DÖNEMİNDE DEVAM ETTİRİLEN ALIIŞKANLIKLARA DİKKAT

Bebeklik döneminde başlayıp ilerleyen yaşlara kadar devam eden ve bazı olumsuz durumların yaşanmasına neden olan uygulamalar hakkında bilgi veren Yılmaz "Özellikle bebeklik döneminde parmak emme, dil emme, yutkunma düzensizlikleri, dil taşması, dil itme ya da dilin diş arasına sokulması, biberonun ve yalancı emziğin uzun süre kullanımı, dudak emme ve ısırma, yanak ısırma, diş sıkma veya gıcırdatma, ağızdan solunum, tırnak yeme ve beslenme bozuklukları çocukluk çağında yüz, diş ve çene gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir. Çocuklarda dişlere zarar veren kötü alışkanlıkların bırakılması için anne-babaya önemli bir görev düşmektedir. Anne-baba çocuğunu yılda 2 kez diş hekimine götürerek dişlerini kontrol ettirmelidir." dedi.

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