Uzman diyetisyen artan sıcaklıklarla gelen sıvı kaybına karşı uyardı! Günlük olarak 2-2.5 litre su içilmeli!

Artan hava sıcaklıları ile birlikte vücudun sıvı kaybetmesinden dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilem İrkin Koçan uyarılarda bulundu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Uzman diyetisyen artan sıcaklıklarla gelen sıvı kaybına karşı uyardı! Günlük olarak 2-2.5 litre su içilmeli!

Hava sıcaklıklarının normallerin üzerine çıkmasıyla vücutta meydana gelen bazı değişiklikler olumsuzluklar yaşanmasına neden oluyor. Özellikle aşırı terleme sonucu vücudun fazla suyu dışarı atmasıyla vücutta vitamin ve mineral düşüşlerinin meydana gelmesi ile birlikte bulantı, baş dönmesi gibi sağlık problemleri ortaya çıkıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilem İrkin Koçan sıvı kaybına dikkat çekerek "Özellikle terleme ile artan sıvı kaybını karşılamak amacıyla günde 2-2.5lt. su içilmelidir." dedi.

Uzman diyetisyen artan sıcaklıklarla gelen sıvı kaybına karşı uyardı! Günlük olarak 2.5 litre su içilmeli!

SIVI ALIMINI DESTEKLEYECEK BESİNLER DE TÜKETİLMELİ

Gün içinde vücudun yeteri kadar sıvı almaması sonrası oluşan bazı rahatsızlıklara dikkat çeken Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilem İrkin Koçan "Özellikle sıvı tüketimi ile yakından ilişkili böbrek, tansiyon, kalp hastaları, hamileler, emziren kadınlar ve çocuklar, bebeklerin su tüketimine çok önem verilmelidir. Günlük su tüketiminin yanında mutlaka öğünümüzde sıvı alımını destekleyecek sebze-meyve gruplarına yer vermeliyiz. Bunun için öğünde sebze yemeği-salata, ayran, komposto gibi içeceklerde bulundurmalıyız ile sıvı alımını desteklemeliyiz” dedi.

Uzman diyetisyen artan sıcaklıklarla gelen sıvı kaybına karşı uyardı! Günlük olarak 2.5 litre su içilmeli!

SAAT BAŞI 1-2 BARDAK SU

Günlük olarak içilmesi gereken su miktarının bir sefer de fazla olarak değil sık sık ve sürekli olması gerektiği bilgisini vererek saat başı 1-2 bardak su içilmesini gerektiğini söyleyerek "Kola gibi asitli içecekler hem çok şeker içermekte hem de gazlı oluşu nedeniyle uzak durmalı, tüketimini sınırlandırmalıyız. Asit içerikleri nedeniyle ciddi mide sorunlarına neden olabilmektedir. Limonata, meyve suyu tüketiminde hazır olanların içindeki şeker oranlarını göz önünde bulundurarak, taze evde yapılmış olanlarını tercih etmeliyiz, yemekle birlikte tüketmek yerine yemek arkası tüketmek daha iyi bir tercih olacaktır." şeklinde konuştu.

Uzman diyetisyen artan sıcaklıklarla gelen sıvı kaybına karşı uyardı! Günlük olarak 2.5 litre su içilmeli!

MEYVELER DE İYİ BİR SIVI DESTEKLEYİCİSİ

Kafein içermesinden dolayı kahve ve çay tüketimine yaz aylarında ekstra dikkat edilmesi gerektiği uyarılarında bulunan Koçan, "Maden suyu tüketimi yine gün içinde kaybettiğimiz elektrolit açığının kapatılmasında iyi bir tercih olacaktır. Sade olanlarını tercih ederek, meyveli olanlarının içeriğindeki şeker alımından kaçınmış oluruz. Meyve çeşidinin bol olduğu bu mevsimde meyve tüketimi de iyi bir sıvı desteği olacaktır." ifadelerine yer verdi.

Uzman diyetisyen artan sıcaklıklarla gelen sıvı kaybına karşı uyardı! Günlük olarak 2.5 litre su içilmeli!

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