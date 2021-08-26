Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın iki doktorun Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği duyurmasının ardından, bir doktor daha koronavirüse yenik düştü. Türkiye Tabipler Birliği'nin resmi Twitter hesabından İzmir'de özel bir hastanenin Uzman Doktor unvanına sahip olan Harun Alper Yalınçetin'in Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Bu duyurunun ardından "Uzman doktor Harun Alper Yalınçetin kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Uzman Dr. Harun Alper Yalınçetin öldü mü, neden öldü?" soruları merak konusu oldu. Haberimizde merak edilen soruların yanıtlarına yer verdik.

UZMAN DOKTOR HARUN ALPER YALINÇETİN KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

Uzman Dr. Harun Alper Yalınçetin 1945 yılında dünyaya geldi. 76 yaşında olan Yalınçetin,

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1969 yılında mezun olduktan sonra Gaziantep, Tokat ve Uşak'ta görev yapan Uzman Dr., son olarak İzmir'de özel bir hastanede çalıştı.

UZMAN DR. HARUN ALPER YALINÇETİN ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

Türk Tabipleri Birliği’nden (TTB) İzmir’de bulunan özel bir hastanede görevli olan, İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Harun Alper Yalınçetin’in Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. 10 gündür tedavi gören Yalınçetin hayata gözlerini yumdu.

UZMAN DR. HARUN ALPER AKADEMİK KARİYER/ MESLEKİ ÖZ GEÇMİŞ

-1969 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet

-1979 Sağlık ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İç Hastalıkları Uzmanlığı

-Muş Bulanık Sağlık Ocağı

-Gaziantep Hastanesi

-Tokat Hastanesi

-Tatvan Hastanesi

-Uşak Hastanesi

-Buca SSK Hastanesi

-Tepecik SSK Hastanesi

-Bergama Çocuk Dispanserleri