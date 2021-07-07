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  3. Uzman doktordan kahreden haber! Mehmet Ragıp Ekmen, evinde ölü bulundu

Uzman doktordan kahreden haber! Mehmet Ragıp Ekmen, evinde ölü bulundu

Mardin Devlet Hastanesinde görevli olan Uzmanı Doktor Mehmet Ragıp Ekmen evinde ölü olarak bulundu. Henüz 32 yaşında olan doktorun kalp krizi geçirdiğinden şüphelenilirken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacağı öğrenildi.

Uzman doktordan kahreden haber! Mehmet Ragıp Ekmen, evinde ölü bulundu

Mardin Devlet Hastanesinde görevli Göz Hastalıkları Uzmanı Doktor Mehmet Ragıp Ekmen, evinde ölü bulundu. Uzman doktorun ölümü sevenleri ve yakınlarını yasa boğarken, şok etkisi yaratan olayla soruşturma başlatıldı.

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HASTANEYE GİTMEYİNCE MESAİ ARKADAŞLARI ENDİŞELENMEYE BAŞLADI

32 yaşındaki uzman doktor Mehmet Ragıp Ekmen, Mardin'de Devlet Hastanesi'nde  yaklaşık iki yıldır görev yapıyordu. Sabah saatlerinde hastaneye gitmeyen Ekmen'i merak eden mesai arkadaşları harekete geçti. İlk olarak telefonla arayarak doktora ulaşmaya çalışan hastane yönetimi, bunun üzerine sağlık durumundan endişe ederek durumu polis ekiplerine bildirdi.  İhbar üzerine Ekmen’in yaşadığı adrese giden ekipler, kapıyı açan olmayınca eve girmeye karar verdi. 

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CANSIZ BEDENİ İLE KARŞILAŞILDI

Çilingir yardımıyla içeri giren polis ekipleri, Ekmen’in cansız bedeniyle karşılaştı. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Mardin Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Henüz 32 yaşında olan genç doktor ölüm haberi karşısında sevenleri ve mesai arkadaşları büyük şaşkınlık yaşadı. Acı haberle yıkılan genç doktorun yakınları ise göz yaşı döktü. Yapılan açıklamalarda Ekmen'in ölüm nedeninin henüz bilinmediği ancak kalp krizi riski üzerinde durulduğu ifade edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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