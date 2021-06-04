Uzman isim açıkladı! İşte havaların ısınacağı tarih!

Yurdun kuzey kesimleri haftayı soğuk tamamlayacak. Bugün ise; İstanbul'da zaman zaman hava güneşlenecek. Ankara'da sıcaklık 19 derecelerde, hava bulutlu seyrediyor. Bursa'da kısa süreli yağışlar görülecek. İzmir güneşli ama rüzgarlı, sıcaklık 25 derece. Antalya'da Kaş, Elmalı tarafında kısa süreli gök gürültülü yağışlar bekleniyor.

Öte yandan, 'Haziran ayında kış aylarını aratmayan soğuklar ne zaman bitecek' sorusuna NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan yanıt verdi.

MARMARA'DA DAHA ÇOK İSTANBUL, KOCAELİ VE SAKARYA İLLERİNDE YAĞIŞ OLACAK

Çalışkan, ''Bugün istanbul'da kısım kısım çok az yerde yağış olacak. Yarın güneş daha çok ama yine çok az tere yağış yağabilir ancak çok fazla bir yağış beklentisi yok. Marmara Bölgesi'nde daha çok İstanbul, Kocaeli ve Sakarya tarafında yağış olacak'' dedi.

KARADENİZ'DE YAĞIŞ EN ÇOK KASTAMONU, SİNOP VE SAMSUN'DA ETKİLİ OLACAK

Konuşmasına şu şekilde devam etti: ''Karadeniz'in genelinde yağış var. Ama en fazla Kastamonu, Sinop ve Samsun kıyısındaki o kıyı kesimde biraz daha kuvvetli yağabilir.''

EGE'DE İSE KARAYEL ETKİLİ OLACAK

Deniz Çalışkan Ege bölgesi için; ''Açık ama rüzgarı var. Özellikle denize girecekleri uyaralım. Bodrum Datça tarafında kuvvetli bir karayel var. Yarın daha da kuvvetli olacak. Pazar günü rüzgar daha hafif olacak'' şeklinde ifade etti.

BUGÜN FETHİYE VE ANTALYA'NIN KAŞ, ELMALI TARAFINDA GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR

Çalışkan,''Bugün Fethiye ve Antalya'nın Kaş, Elmalı tarafında öğleden sonra birden gök gürültülü bir sağanak yağmuru bastırabilir. Antalya'nın genelinde hava ortalama değerlerinde'' şeklinde belirtti.

Güneydoğu'da ise hava seyri otuzlarda devam ediyor. İç Anadolu bölgesi için çok fazla yağış beklenmiyor ama zaman zaman bulutlanabilir. Çalışkan, Pazar günü 3-4 derece daha iyi olacağından da bahsetti.

''ERZURUM, KARS, ARDAHAN TARAFINDA DERE TAŞKINLARI OLABİLİR''

Deniz Çalışkan Doğu Anadolu bölgesi için önemli uyrıda bulundu: ''Erzurum, Kars, Ardahan tarafında bugün de yağış var ama yarın ve öbür günkü yağış çok daha şiddetli olabilir.Dere taşkınları olabilir'' ifadelerine yer verdi.