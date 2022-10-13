Uzman isim kötü haberi verdi! İstanbul'da hem grip, hem koronavirüs vakaları artıyor

Prof. Dr. Serap Yavuz Şimşek, İstanbul'da grip ve koronavirüs vakalarının arttığını ifade etti.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Uzman isim kötü haberi verdi! İstanbul'da hem grip, hem koronavirüs vakaları artıyor

Soğuk havaların etkisini göstermesi ve maske kullanımının azalmasıyla birlikte Türkiye'de yeniden grip salgını yaygınlaşmaya başladı. Bunun yanında koronavirüs vaka sayıları da artış gösterdi.

Uzman isim kötü haberi verdi! İstanbul'da hem grip, hem koronavirüs vakaları artıyor

Bu durum hakkında İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serap Yavuz Şimşek değerlendirmelerde bulundu.

Uzman isim kötü haberi verdi! İstanbul'da hem grip, hem koronavirüs vakaları artıyor

"ÇOK SAYIDA GRİP OLGUSU VAR, COVİD SAYILARI DA ARTIYOR"

İstanbul'da çok sayıda grip vakasını olduğunu dile getiren Serap Yavuz Şimşek, Kovid-19 sayılarının da arttığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "İstanbul'da son haftalarda sadece benim duyduğum çok sayıda grip olgusu var, ayrıca COVID-19 sayıları da artıyor. Hem grip,hem de COVID-19'u önleyebilmek için iyi surveyans çalışmasıyla ne durumda olduğumuzu bilmemiz lazım. Surveyans sistemlerimize ACİL rehabilitasyon gerekiyor."

Uzman isim kötü haberi verdi! İstanbul'da hem grip, hem koronavirüs vakaları artıyor

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