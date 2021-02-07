Uzman isim uyardı: İl bazlı yeni kısıtlamalar olabilir

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, ülkemizde farklı illerde görülmeye başlayan koronavirüs mutasyonuna ilişkin özel bir televizyon kanalına açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs mutasyona uğradıktan sonra Türkiye'de farklı şehirlerde görülmeye başlandı. Virüsün varyasyonları daha bulaşıcığı olduğu biliniyor. Durum böyleyken kısıtlama günlerinde görülen rehavet de uzmanları endişeye sevk ediyor.

"YENİ BİR DALGALANMA SÖZ KONUSU OLABİLİR"

Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, hafta sonu buluşmaların büyük risk taşıdığına dikkat çekti. İlhan, yaptığı açıklamada ‘‘Yeni bir dalga söz konusu olabilir. İl veya ilçe bazlı yeni kısıtlamalar gündeme gelebilir’’ ifadesini kullandı.