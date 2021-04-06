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  3. Uzman isim uyardı! Kanser hastalarında koronavirüs daha ağır seyredebilir

Uzman isim uyardı! Kanser hastalarında koronavirüs daha ağır seyredebilir

KOÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, kanser tedavisi gören hastalara uyarılarda bulundu. Kanser sürecinde vücudun bitkin düştüğünü belirten Cantürk, bu hastalarda koronavirüsün daha ağır seyredebileceğini belirtti.

Uzman isim uyardı! Kanser hastalarında koronavirüs daha ağır seyredebilir

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Hastanesi Başhekimi ve Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kanser hastalarında daha kötü seyredebileceğini, bu nedenle ilave tedbirlerle korunmaları uyarısında bulundu.

Cantürk,  insanların çağın hastalığı kansere yakalanınca hayatın sona erdiğini düşündüğünü ancak gerçeğin böyle olmadığını söyledi. Erken tanı olanakları ve tedavi seçeneklerindeki gelişmelerin kanserle mücadeleyi başarılı hale getirdiğini vurgulayan Cantürk, gelecek süreçte belki tamamen tedavi edilebilir duruma gelebileceğini aktardı.

"KANSER ORANLARI ARTIYOR"

Cantürk, şöyle devam etti: "Erkeklerde en sık görülen akciğer ve prostat kanserleri, kadınlarda da meme kanseri ama kadınlarda da akciğer kanseri sıklığı artmaya başladı. Sigara tüketimi ve kadınların mutfaktaki çalışmalarının, buna katkısı olduğunu söylemek yanlış olmaz. Kanser oranları artıyor ama ölüm oranları her geçen gün azalıyor."

Yaşlara göre değişen kanser türlerinin varlığına işaret eden Cantürk, Türkiye'de nüfusun genç olmasının genç yaş kanserlerinin görülme oranını artırdığını kaydetti. Prof. Dr. Cantürk, Kovid-19 sürecinde kanser hastalarının ameliyat ve tedavilerini öncelemeye çalıştıklarını ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu: "Kanser hastalarının koronavirüs aşısı olmaları da öncelikli. Sağlıklı bireyler Kovid-19'a yakalandığında hastalık seyri nasıl olacak bilinmiyor. Kanser hastaları kemoterapi aldıklarında ya da kanser dolayısıyla ameliyat olduklarında vücutlarında birtakım travmalara maruz kalıyor. Bu da vücudun savunma sistemini olumsuz etkiliyor."

Kanser hastalarından herkes gibi maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymasını isteyen Cantürk, aşı da yapılsa kurallardan vazgeçilmemesi gerektiğini kaydetti.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Uzman isim uyardı! Kanser hastalarında koronavirüs daha ağır seyredebilir

Uzman isim uyardı! Kanser hastalarında koronavirüs daha ağır seyredebilir

Uzman isim uyardı! Kanser hastalarında koronavirüs daha ağır seyredebilir

Uzman isim uyardı! Kanser hastalarında koronavirüs daha ağır seyredebilir

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