Umutlandıran açıklama! "Hem kişiyi hem de virüsün başkalarına geçmesini engelliyor"

Profesör Doktor Mehmet Çilingiroğlu, sosyal medya hesabında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve koronavirüs aşılarına ilişkin paylaşımda bulundu.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımı alıntılayan Profesör Doktor Mehmet Çilingiroğlu, paylaşımında "Aşılar sadece o kişiyi değil aynı zamanda virüsün başkalarına geçmesini de engelliyor." ifadelerine yer verdi.

Alıntılanan paylaşım ise şu şekilde:

"ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi; mRNA koronavirüs aşılarını sağlık hizmetleri ve diğer önemli çalışanlar arasında KOVID-19'u önlemede oldukça etkili buluyor. MRNA aşıları enfeksiyon riskini 1. dozdan sonra% 80 ve 2. dozdan sonra% 90 azaltmıştır."