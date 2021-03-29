Umutlandıran açıklama! "Hem kişiyi hem de virüsün başkalarına geçmesini engelliyor"
Profesör Doktor Mehmet Çilingiroğlu, sosyal medya hesabında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Çilingiroğlu paylaşımında "Aşılar sadece o kişiyi değil aynı zamanda virüsün başkalarına geçmesini de engelliyor." ifadelerine yer verdi.
Profesör Doktor Mehmet Çilingiroğlu, sosyal medya hesabında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve koronavirüs aşılarına ilişkin paylaşımda bulundu.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımı alıntılayan Profesör Doktor Mehmet Çilingiroğlu, paylaşımında "Aşılar sadece o kişiyi değil aynı zamanda virüsün başkalarına geçmesini de engelliyor." ifadelerine yer verdi.
Alıntılanan paylaşım ise şu şekilde:
"ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi; mRNA koronavirüs aşılarını sağlık hizmetleri ve diğer önemli çalışanlar arasında KOVID-19'u önlemede oldukça etkili buluyor. MRNA aşıları enfeksiyon riskini 1. dozdan sonra% 80 ve 2. dozdan sonra% 90 azaltmıştır."