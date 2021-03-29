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  3. Umutlandıran açıklama! "Hem kişiyi hem de virüsün başkalarına geçmesini engelliyor"

Umutlandıran açıklama! "Hem kişiyi hem de virüsün başkalarına geçmesini engelliyor"

Profesör Doktor Mehmet Çilingiroğlu, sosyal medya hesabında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Çilingiroğlu paylaşımında "Aşılar sadece o kişiyi değil aynı zamanda virüsün başkalarına geçmesini de engelliyor." ifadelerine yer verdi.

Umutlandıran açıklama! "Hem kişiyi hem de virüsün başkalarına geçmesini engelliyor"

Profesör Doktor Mehmet Çilingiroğlu, sosyal medya hesabında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve koronavirüs aşılarına ilişkin paylaşımda bulundu.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımı alıntılayan Profesör Doktor Mehmet Çilingiroğlu, paylaşımında "Aşılar sadece o kişiyi değil aynı zamanda virüsün başkalarına geçmesini de engelliyor." ifadelerine yer verdi.

Umutlandıran açıklama! Hem kişiyi hem de virüsün başkalarına geçmesini engelliyor

Alıntılanan paylaşım ise şu şekilde:

"ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi; mRNA koronavirüs aşılarını sağlık hizmetleri ve diğer önemli çalışanlar arasında KOVID-19'u önlemede oldukça etkili buluyor. MRNA aşıları enfeksiyon riskini 1. dozdan sonra% 80 ve 2. dozdan sonra% 90 azaltmıştır."

Berkem Temizel
Gece Editörü
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