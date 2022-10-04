Uzman isimden Rusya - Ukrayna savaşı için dikkat çeken sözler! "ABD ve NATO, Rus ordusunu imha edebilir"

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 7.ayında devam ediyor. Rusya son olarak Donbas, Zaporijya, Herson ve Donetsk'te yapılan referandum sonrası bu bölgeleri ilhak ettiğini açıklamıştı. Ayrıca Rusya'nın savaşı sonlandırmak için nükleer silah kullanabileceğine yönelik endişeler sürerken ABD Ulusal güvenlik analisti ve nükleer savaş konusunda önde gelen bir uzman olan Joseph Cirincione dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

ABD VE NATO KONVANSİYONEL SİLAH KULLANABİLİR

Cirincione, Rusya'nın Ukrayna'da nükleer silah kullanması durumunda ABD ve NATO'nun konvansiyonel silahlar kullanarak Ukrayna'daki Rus kuvvetlerini birkaç gün içinde yok edebileceğini belirtti.

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Cirincione, Putin'in nükleer silah kullanmaya karar vermesi durumunda bunun büyük ölçekli bir termonükleer bomba saldırısı olmayacağını, sınırlı bir silah konuşlandırılması olacağını ifade etti.

"ENDİŞELENMEMİZ GEREKİYOR"

"Putin Ukrayna'daki savaşı kaybetmeye devam ederken bu konuda daha fazla endişelenmeniz gerekiyor." diyen Cirincione, "Putin'i faşist olarak görüyorum" dedi.

"NÜKLEER SİLAHLARA SAHİP FAŞİST GÖRMEMİŞTİK"

Putin'in Rusya'da faşist bir rejim kurduğunu öne süren Cirincione, "Daha önce nükleer silahlara sahip bir faşist rejim görmemiştik. Otoriterlerimiz oldu. Bazı acımasız diktatörlerimiz oldu, ama daha önce bu ölçekte hiçbir şey olmadı. Dolayısıyla burası çok tehlikeli bir bölge.” diye konuştu.