Uzman isimden Rusya - Ukrayna savaşı için dikkat çeken sözler! "ABD ve NATO, Rus ordusunu imha edebilir"

ABD'li Ulusal Güvenlik Analisti Joseph Cirincione, Rusya'nın Ukrayna'da nükleer silah kullanması durumunda olabilecekler hakkında çarpıcı bir iddiada bulundu.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
YAYINLAMA
Google News
Uzman isimden Rusya - Ukrayna savaşı için dikkat çeken sözler! "ABD ve NATO, Rus ordusunu imha edebilir"

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 7.ayında devam ediyor. Rusya son olarak Donbas, Zaporijya, Herson ve Donetsk'te yapılan referandum sonrası bu bölgeleri ilhak ettiğini açıklamıştı. Ayrıca Rusya'nın savaşı sonlandırmak için nükleer silah kullanabileceğine yönelik endişeler sürerken ABD Ulusal güvenlik analisti ve nükleer savaş konusunda önde gelen bir uzman olan Joseph Cirincione dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Uzman isimden Rusya - Ukrayna savaşı için dikkat çeken sözler! ABD ve NATO, Rus ordusunu imha edebilir

ABD VE NATO KONVANSİYONEL SİLAH KULLANABİLİR

Cirincione, Rusya'nın Ukrayna'da nükleer silah kullanması durumunda ABD ve NATO'nun konvansiyonel silahlar kullanarak Ukrayna'daki Rus kuvvetlerini birkaç gün içinde yok edebileceğini belirtti.

Cirincione, Putin'in nükleer silah kullanmaya karar vermesi durumunda bunun büyük ölçekli bir termonükleer bomba saldırısı olmayacağını, sınırlı bir silah konuşlandırılması olacağını ifade etti.

Uzman isimden Rusya - Ukrayna savaşı için dikkat çeken sözler! ABD ve NATO, Rus ordusunu imha edebilir

"ENDİŞELENMEMİZ GEREKİYOR"

"Putin Ukrayna'daki savaşı kaybetmeye devam ederken bu konuda daha fazla endişelenmeniz gerekiyor." diyen Cirincione, "Putin'i faşist olarak görüyorum" dedi.

Uzman isimden Rusya - Ukrayna savaşı için dikkat çeken sözler! ABD ve NATO, Rus ordusunu imha edebilir

"NÜKLEER SİLAHLARA SAHİP FAŞİST GÖRMEMİŞTİK"

Putin'in Rusya'da faşist bir rejim kurduğunu öne süren Cirincione, "Daha önce nükleer silahlara sahip bir faşist rejim görmemiştik. Otoriterlerimiz oldu. Bazı acımasız diktatörlerimiz oldu, ama daha önce bu ölçekte hiçbir şey olmadı. Dolayısıyla burası çok tehlikeli bir bölge.” diye konuştu.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Himalayalar'da çığ faciası: 10 kişi öldü, 11 kişi kayıp!
Himalayalar'da çığ faciası: 10 kişi öldü, 11 kişi kayıp!
Ekvador'da mahkumlar arasında silahlı bıçaklı çatışma: 15 ölü, 20 yaralı
Ekvador'da mahkumlar arasında silahlı bıçaklı çatışma: 15 ölü, 20 yaralı
Sosyal medyadan bağış toplamak için çocuklarını zehirleyerek hasta etti! 2 çocuğunun ölümüne neden olduğu için idam edilen cani anneye çok şaşıracaksınız!
Sosyal medyadan bağış toplamak için çocuklarını zehirleyerek hasta etti! 2 çocuğunun ölümüne neden olduğu için idam edilen cani anneye çok şaşıracaksınız!
Şiddetli karın ağrısı nedeniyle hastaneye başvuran adamın midesinden çıkanlar 'Yok artık' dedirtti! Tam 53 tane...
Şiddetli karın ağrısı nedeniyle hastaneye başvuran adamın midesinden çıkanlar 'Yok artık' dedirtti! Tam 53 tane...
Son Haberler
Süper Loto sonuçları 4 Ekim 2022 Salı|04.10.2022 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı
Süper Loto sonuçları 4 Ekim 2022 Salı|04.10.2022 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı
Koronovirüs erkeklerde daha fazla görüldü
Koronovirüs erkeklerde daha fazla görüldü
Uzman isimden Rusya - Ukrayna savaşı için dikkat çeken sözler! "ABD ve NATO, Rus ordusunu imha edebilir"
Uzman isimden Rusya - Ukrayna savaşı için dikkat çeken sözler! "ABD ve NATO, Rus ordusunu imha edebilir"
Candaş Tolga Işık'tan çarpıcı köşe yazısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Cep telefonu ve otomobilde ÖTV kalkacak mı?
Candaş Tolga Işık'tan çarpıcı köşe yazısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Cep telefonu ve otomobilde ÖTV kalkacak mı?
Putin korkmuş! Nükleer saldırı başlatmayı hedefliyor! Eski RAF şefini uyardı!
Putin korkmuş! Nükleer saldırı başlatmayı hedefliyor! Eski RAF şefini uyardı!
Kuveyt'te hükümet istifa etti!
Kuveyt'te hükümet istifa etti!
Çok Okunanlar
Bugün kimin maçı var 4 Ekim 2022 Salı ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 4 Ekim 2022 Salı ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Marmara Denizi'nde korkutan deprem! Prof. Dr. Naci Görür'ün açıklaması tedirgin etti
Marmara Denizi'nde korkutan deprem! Prof. Dr. Naci Görür'ün açıklaması tedirgin etti
Benzin ve motorine büyük zam! Gece yarısından itibaren geçerli olacak!
Benzin ve motorine büyük zam! Gece yarısından itibaren geçerli olacak!
İstanbul'da korkutan kaza! Yaralılar var
İstanbul'da korkutan kaza! Yaralılar var
Sadece "Heimlich Manevrası" yapmak istemişti! O anları gören eş, yardım etmek isteyen adama yapmadığını bırakmadı!
Sadece "Heimlich Manevrası" yapmak istemişti! O anları gören eş, yardım etmek isteyen adama yapmadığını bırakmadı!
Japonya'da 5,8 büyüklüğünde deprem! Dalga uyarısı yapıldı!
Japonya'da 5,8 büyüklüğünde deprem! Dalga uyarısı yapıldı!
Yorumlananlar
Emekli maaşını Denizbank'a taşıyanlar bin pişman! Banka, maaşlarını başka bankaya taşımak isteyen emekli vatandaşlara zorluk çıkardı!
Emekli maaşını Denizbank'a taşıyanlar bin pişman! Banka, maaşlarını başka bankaya taşımak isteyen emekli vatandaşlara zorluk çıkardı!
Son dakika! HDP Milletvekili Semra Güzel'in 15 yıla kadar hapsi isteniyor!
Son dakika! HDP Milletvekili Semra Güzel'in 15 yıla kadar hapsi isteniyor!
Zafer Şahin'den Kılıçdaroğlu için dikkat çeken yazı: Aday olduktan sonra genel başkanlığa devam edecek, listeleri...
Zafer Şahin'den Kılıçdaroğlu için dikkat çeken yazı: Aday olduktan sonra genel başkanlığa devam edecek, listeleri...