Uzman isminin anlamı nedir, Uzman ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Uzman isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Uzman ismi ne demek, Uzman ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Uzman isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Uzman İsminin anlamı nedir? TDK Uzman anlamı:

Uzman ismi Türk dil kurumunda üç farklı şekilde tanımlanmaktadır.

1. sıfat Belli bir işte, belli bir konuda bilgi, görüş ve becerisi çok olan (kimse), mütehassıs, kompetan:

"Kuşkusuz hepimiz her alanın uzmanı olamayız." - Adalet Ağaoğlu

2. isim Belli bir bilim dalında lisansüstü öğrenim derecesine sahip kimse, spesiyalist.

3. isim Bilirkişi.

Uzman İsmi Kuranda geçiyor mu?

VERİARAŞTIRMAANALİZ

Uzman isminin kökeni:

Uzman ismi VERİGİRİŞİ kökenli bir isimdir. Türkiye'de yoğun olarak kullanılmaktadır.

Uzman isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Uzman isminin rengi:

Keten

Uzman ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Uzman isminin Harf Analizi Nedir ?

Uzman ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

U : Temkinli, ertelemeci, şanslı

Z : Araştırmacı/zeki, fedakar

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

A : Öncü, lider, mantıklı

N : Sağduyulu, utangaç

Uzman isminin Numerolojisi Kaçtır?

Uzman ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

U : 25

Z : 29

M : 16

A : 1

N : 17

= 88 – Uzman İsminin Numeroloji Toplamı 88’dir.

Uzman isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Uzman ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Uzman isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

U: 3 Z: 8 M: 4 A: 1 N: 5 = 21

2 + 1 = 3 Kader sayısıdır

Uzman isminin 3 kader sayısına göre kişilik özellikleri

3 – Sanatsal anlamda çok yeteneklidir. Sosyaldir, Dost canlısıdır. Yüzeysel düşünür ve detaylara girmez. Dışa dönüklüğü ile tanınır. Eğlence onun için hayatın ayrılmaz bir parçasıdır, hayattan nasıl zevk alabileceğini bilir. Kilişelerden hiç hoşlanmaz, yaratıcı ve duyarlıdır. Disiplin anlamında pek iyi sayılmaz bu anlamda sıkıntılıdır. En önemli eksikliği disiplinsizlik olup disiplinli olma yönünde çaba göstermelidir.

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