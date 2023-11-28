Uzman jandarma arkadaşları tarafından ölü bulundu!

Antalya’da koruma bölüğünde görevli 43 yaşındaki uzman jandarma, evinde ölü bulundu. Uzman jandarmanın birkaç gün önce arkadaşlarına ‘kalbim ağrıyor’ dediği öğrenildi.

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Uzman jandarma arkadaşları tarafından ölü bulundu!

Antalya’da koruma bölüğünde görevli 43 yaşındaki uzman jandarma, evinde ölü bulundu. Uzman jandarmanın birkaç gün önce arkadaşlarına ‘kalbim ağrıyor’ dediği öğrenildi.

Arkadaşlarına 'kalbim ağrıyor' dediği öğrenildi

Olay, bugün sabah saatlerinde Kepez ilçesi Kültür Mahallesi 3808 Sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın ikinci katındaki dairede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kendisi gibi asker 2 arkadaşıyla birlikte aynı evde yaşayan Konyaaltı İlçe Jandarma Koruma Bölüğünde görevli Uzman Jandarma Gökhan Kam'dan (43) haber alınamaması üzerine ev arkadaşı durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Uzman jandarma arkadaşları tarafından ölü bulundu!

İhbarın ardından olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, Kam’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ölüm haberini alan arkadaşları ve komutanları da Kam’ın evine geldi.

Uzman jandarma arkadaşları tarafından ölü bulundu!

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Gökhan Kam'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan Gökhan Kam’ın birkaç önce arkadaşlarına 'kalbim ağrıyor' dediği öğrenildi. Polisin olayla ilgili araştırması sürüyor.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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