Uzman Onbaşı Eyyüp Gergin kimdir, nereli, kaç yaşında? Şehit mi oldu?

Uzman Onbaşı Eyyüp Gergin kimdir, nereli, kaç yaşında? sorusu şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından çokça aratılan konular arasında yer aldı. Biz de konuyla ilgili tüm detayları haberimizde yer verdik.

EYYÜP GERGİN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

İs. Uzm. Onb. Eyyüp Gergin'in hayatı ile ilgili henüz net bir bilgi bulunmamaktadır. Bilgi geldiğinde habermizde eş zamanlı olarak güncellenecektir.

ŞEHİT Mİ OLDU?

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe Yıldırım Harekatı kapsamında 23 Mayıs 2021 tarihinde icra edilen havadan ikmal faaliyetinde bir kahraman silah arkadaşımız helikopterden inişi esnasında yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehit asker için başsağlığı mesajı yayımladı. Uzman Onbaşı Eyyüp Gergin için yayımlanan mesajda Bakan Akar, "Kahraman silah arkadaşımız, 23 Mayıs 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.