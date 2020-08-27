Uzman Onbaşı trafik kazasında yaşamını yitirdi
Gümüşhane'de meydana gelen trafik kazasında, 25 yaşındaki Uzman Onbaşı Tarık İnce'nin kullandığı araç, Dumanoğlu mevkinde yoldan çıkarak tarlaya düştü. Kazada ağır yaralanan onbaşı, hastanede hayatını kaybetti.
GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de meydana gelen trafik kazasında uzman onbaşı hayatını kaybetti.
Uzman Onbaşı Tarık İnce'nin (25) kullandığı 35 ABY 455 plakalı otomobil, Dumanoğlu mevkisinde yoldan çıkarak tarlaya düştü.
Kazada ağır yaralanan İnce, Şiran Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
İnce'nin Yeşilbük beldesindeki jandarma karakolunda görevli olduğu, kazanın görev yerine gittiği sırada meydana geldiği öğrenildi.
Haber KaynağıAA