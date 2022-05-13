Uzman ve Başöğretmenlik sınavı ne zaman, nasıl yapılacak? Başöğretmenlik sınav şartları ne? İşte Uzman ve Başöğretmenlik sınav takvimi

Uzman ve Başöğretmenlik sınavı ne zaman, nasıl yapılacak? Bakan Özer, eğitim programının başvurularının 1-10 Haziran tarihleri arasında gerçekleşeceğini duyurdu. Öte yandan Özer, ilk kez düzenlenecek başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınavının da 19 Kasım'da gerçekleştirileceğini belirtti. Peki, Başöğretmenlik sınav şartları ne? İşte Uzman ve Başöğretmenlik sınav takvimi...

UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK? İŞTE UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAV TAKVİMİ

Bakan Özer, Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği doğrultusunda hazırlanan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Mesleki Gelişim Çalışmaları ve Eğitim Programına İlişkin Yönerge'nin Bakanlığın internet sitesinde yayımlandığını duyurdu.

Buna göre Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı 81 ilde 19 Kasım 2022 tarihinde yapılacak. Sınav sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinde duyurulacak.

Eğitim programının başvuruları ise, 1-10 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek.

BAŞÖĞRETMENLİK SINAV ŞARTLARI NE?

MADDE 22- (1) Yazılı sınav, eğitim programı konularından yapılır. Sınav konularının ağırlıkları yazılı sınav duyurusunda belirtilir.

Yazılı sınav duyurusu ve başvuru

MADDE 23- (1) Yazılı sınavlara ilişkin duyuru, sınav tarihinden en az altı ay önce Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir.

(2) Duyuruda; sınava başvuru tarihi, sınavların yapılacağı tarih, sınav konularının ağırlıkları, sorulacak soru sayısı ve puan değeri ile Merkez Sınav Komisyonunca belirlenecek diğer hususlara yer verilir.

(3) Bu Yönetmelikte uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için belirlenen şartları taşıyanlar, uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için öngörülen yazılı sınava katılmak üzere başvuruda bulunabilir. Yazılı sınav başvuruları elektronik ortamda alınır.

MADDE 24- (1) Yazılı sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için ayrı ayrı olmak üzere yılda bir defa yapılır. Bu sınavlarda 100 puan üzerinden 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılır.

MADDE 25- (1) Yazılı sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde Bakanlığın internet sitesinde duyurulur.

Yazılı sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 26- (1) Yazılı sınav sonuçlarına, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş iş günü içinde Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne itiraz edilebilir. Bu itirazlar, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından itiraz süresinin bitiminden itibaren on iş günü içinde incelenerek karara bağlanır ve sonuç itiraz sahiplerine bildirilir.

(2) Yapılan itirazlar üzerine hatalı olduğu tespit edilen sorular ile yargı kararı sonucunda iptal edilen sorulara tekabül eden puanlar, geçerli sorulara eşit şekilde dağıtılır.