Uzman Yardımcısı (Genel) Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Uzman Yardımcısı (Genel) görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir? Hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Görev alanına giren hizmetlerin adil, verimli ve etkin sunulması faaliyetlerini mevzuata uygun olarak yerine getirme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Uzman Yardımcısı (Genel) Maaşı Ne Kadar? 2021 Uzman Yardımcısı Maaşları

Uzman Yardımcısı (Genel) maaşı ortalama aylık 3.200 - TL’dir. En düşük maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Uzman Yardımcısı (Genel) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

Lisans

Uzman Yardımcısı (Genel) Ne İş Yapar?

Uzman Yardımcısı(Genel); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Biriminin görev alanına giren konularda yürütülen çalışmaların gerektirdiği hizmetleri yerine getirmek,

b) Çalıştıkları birimin görevlerine ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuatı takip etmek, yorumlamak, gerektiğinde bunlara ilişkin özet ve eleştirileri kapsayan rapor hazırlamak,

c) Birimin görev alanında yapılacak araştırma, inceleme ve diğer çalışmalar için gerekli dokümanları toplamak ve ön hazırlıkları yapmak,

d) Birimin görev alanı ile ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışındaki konferans, seminer ve eğitim programlarına katılmak,

e) Birim amirlerince verilen benzeri nitelikteki görevleri yapmak,

f) Görevlerini mevzuata, plan ve programlara uygun olarak, süresinde ve eksiksiz yerine getirmek,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Uzman Yardımcısı (Genel) Meslek Ana Grubu:

Ana grubu Profesyonel Meslek Mensuplarından oluşmaktadır.

Meslek Alt Ana Grubu:

İş Ve Yönetim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları alt ana grubunu oluşturmaktadır.

Meslek Grubu:

Yönetim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

Uzman Yardımcısı (Genel) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Uzman Yardımcısı (Genel) mesleğinin meslek kodu 2423.14 olarak belirlenmiştir

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