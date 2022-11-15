Uzmandan uyarı! Öksürük deyip geçmeyin: Doktora gitmekte geç kalınmamalı

Eskişehir Özel Ümit Batıkent Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Yüzüak öksürüğün altında yatan nedenleri ve tedavi yöntemlerini anlattı. Dr. Yüzüak, "3 haftadan uzun süren öksürüklerde mutlaka bir uzmana başvurulması gerekir." dedi.

Öksürüğün öncelikle bir savunma mekanizması olduğunu belirten Dr. Murat Yüzüak, "Farklı bir ortama girildiğinde yabancı partiküller veya toz vücuda yabancı bir madde girdiği algısı oluştuğunda vücut buna tepki vererek bunu dışarı atmaya çalışır." diye konuştu. Ancak çoğunlukla altta yatan bazı hastalıkların öksürüğe neden olduğunu dile getiren Yüzüak, "Hastalık oluştuğunda balgamı temizlemek için de öksürük gelişir." dedi.

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KRONİK ÖKSÜRÜKLERE DİKKAT!

Öksürüğe eşlik eden ateş, balgam çıkarma, kusma veya artan ses kısıklığı, üşüme titreme bulguları varsa hastalık ilerlemeden bir doktora başvurulması gerektiğine dikkat çeken Dr. Yüzüak, "Bunlar hastalığa bağlı gelişen, daha kısa süreli akut öksürük nedenleridir. Uzun süren öksürüklerin altında ise, daha ciddi hastalıklar yatabilir, akciğer kanseri, akciğer embolisi gibi hastalıkların neden olduğu öksürük çeşitleri de vardır, bunlar kronik öksürüklerdir ve 3 haftadan uzun sürer." ifadelerini kullandı.

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Bunun dışında alerjik bünyeye sahip insanlarda astım gibi hastalıklar, KOAH gibi kronik akciğer hastalıklarında da öksürüğün uzun sürebildiğini belirten Dr. Yüzüak, "Altta yatan hastalık tedavi edildiğinde, öksürük sorunun da ortadan kalkacağını ifade ederek, "Ancak bazı kronik hastalıklarda, kemoterapi alan hastalarda öksürüğün devam etmesi mümkündür. Bu durumlarda, öksürüğü baskılayan tedaviler uygulanır." şeklinde konuştu.

SİGARA MUTLAKA BIRAKILMALI

Ek sık görülen öksürüklerin; alerjik rinite bağlı veya mide problemlerinin yol açtığı boğaz tahrişi sonucu oluşan öksürükler olduğunu aktaran D. Murat Yüzüak, "Astım, KOAH veya reflü gibi hastalıklar en sık görülen öksürük nedenlerindendir." dedi.

Reflü ve geniz akıntısının öksürüğün yanı sıra ödeme neden olarak ses kısıklığına neden olabildiğini ekleyen Yüzüak, "Uzun süren öksürük sonucunda boğazda tahriş veya şiddetli öksürük sonucunda kadınlarda idrar kaçırma gibi sosyal problemler de görülebilir." diye konuştu. Öksürüğün en önemli nedenlerinin başında ise sigara içmenin geldiğini vurgulayan Yüzüak, öncelikle sigaranın bırakılması gerektiğini belirtti.

ÖKSÜRÜK NEDENİ ARAŞTIRILIP TANI KONULMALI

Öksürüğün tanı ve tedavisine ilişkin de bilgi veren Dr. Yüzüak, şunları kaydetti: "Özellikle üst solunum yolu enfeksiyonu düşünüldüğünde gerekli görülürse akciğer filmi, kan tahlili PCR Testi ve laboratuvar tahlillerinden yararlanarak, hastalığın tanısı konduktan sonra, tedaviye başlanır. Enfeksiyon tedavisine genelde 1 hafta ile 10 gün içinde yanıt alınır, alerji tedavisi daha uzun sürer. Tedavi sonrasında şikâyet geçmezse altta bir tüberküloz veya zatürre hastalığı olup olmadığına bakılır."

Altta yatan ciddi hastalıkların olması durumunda örneğin kanser hastalarında, doktora ne kadar geç gelinirse tedavinin başarı oranının o kadar düşebileceğine dikkat çeken Yüzüak, "6 ay öksürdükten sonra doktora gelen birinin, akciğer kanserinin çok ileri bir aşamasında olduğunu fark etmek çok üzücü olabilir. Bu nedenle 3 haftadan uzun süren bir öksürük durumunda mutlaka doktora gidilmeli." ifadelerini kullandı.

STRESTEN UZAK DURULMALI

İlaç tedavisinin yanı sıra bol sıvı tüketilmesini ve alerjik unsurlardan uzak durulmasını öneren Dr. Murat Yüzüak, "Sıcak soğuk değişimlerine dikkat edilmeli, evde sıcak bir ortamdan dışarı çıkarken daha sıkı giyinilmeli, bağışıklığı güçlü tutmak için bitki çayları tüketilebilir Kişi stresten uzak durmalı ve yeterli düzeyde uyuyarak vücudunu dinlendirmelidir." dedi.