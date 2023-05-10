Uzmanlar açıkladı! Bu göz hastalıklarına dikkat!

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Filiz İmadoğlu: Göz ve göz hastalıkları hayat kalitesini etkileyen en önemli unsurlardan biri olarak en yaygın ve tehlikeli göz hastalıklarının, katarakt, glokom, diyabetik retinopati ve konjonktivit olduğunu belirtti.

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Uzmanlar açıkladı! Bu göz hastalıklarına dikkat!

En yaygın ve tehlikeli göz hastalıklarının, katarakt, glokom, diyabetik retinopati ve konjonktivit olduğunu belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Filiz İmadoğlu, "Göz hastalıklarında düzenli göz muayenesi ve erken teşhis ileride oluşacak zorlu durumlarla baş etmede en doğru iki yöntem" ifadelerini kullandı.

Uzmanlar açıkladı! Bu göz hastalıklarına dikkat!

Göz ve göz hastalıkları hayat kalitesini etkileyen en önemli unsurlardan biri. Birçok farklı göz hastalığı türü tedavi edilmediği takdirde görme problemlerine ve daha sonrasında da körlüğe yol açabiliyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Filiz İmadoğlu, en yaygın ve tehlikeli göz hastalıklarının, katarakt, glokom, diyabetik retinopati ve konjonktivit olduğunu belirtti. Göz hastalıklarında düzenli göz muayenesi ve erken teşhisin ileride oluşacak zorlu durumlarla baş etmede en doğru iki yöntem olduğunu söyleyen İmadoğlu, hastalıklar hakkında bilgilendirmede bulundu.

"Glokom, görme hasarına veya kaybına yol açabilir"

Glokomun halk arasında karasu hastalığı olarak adlandırıldığını söyleyen Op. Dr. Filiz İmadoğlu, "Glokomda göz basıncı yükselir ve böylelikle göz sinirlerinde harabiyet ortaya çıkar. Erken teşhis ve tedaviye önem verilmediği takdirde kalıcı görme hasarına veya kaybına yol açabilmektedir. Belirtiler arasında baş ağrısı, bulanık görme, televizyon izlerken gözlerde ağrı ve ışıkların etrafında halkalar görülebilir. Bu belirtilerden birkaçını yaşadığınızda göz muayenenizi ihmal etmemeniz gerekir" dedi.

"Katarakt göz merceğimizin bozularak saydamlığını yitirmesi olarak adlandırılabilir" diyen Beykent Üniversitesi Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Filiz İmadoğlu, "Saydamlığını yitiren mercek ışık ve görüntünün retina tabakasına ulaşmasını önler ve görme kaybı yaşanabilir. Daha çok orta ve ileri yaşlarda ortaya çıkan bir göz hastalığıdır. Bulanık, puslu görme, ışıktan rahatsız olma, renklerde solukluk, yakını gözlüksüz görür hale gelme gibi belirtilerle kendini gösterebilir" şeklinde konuştu.

İmadoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Diyabetik retinopati şeker hastalarında görülen bir göz hastalığıdır. Şeker hastalığı damar ve sinirleri etkileyen bir hastalıktır. Belirtileri yavaş yavaş görmede bozukluk, görüş alanında uçuşan şekiller, bulanık görme, karanlıkta görme zorluğu, gözde ağrı ve kızarıklıktır. Konjonktivit göz akını örten dokunun iltihaplanması ve iltihapla sonucu kırmızı bir hale gelmesidir. Gözlerde sulanma, çapaklanma, kaşıntı, yanma, batma, kızarıklık gibi belirtileri vardır. İlaç tedavisi ile iyileşme sağlanır. Konjonktivit basit kabul edilen bir alerji de olabilir, adenovirus gibi körlüğe götüren tehlikeli konjonktivit de olabilir. Göz kaşıntı ve kızarıklıkları önemsiz deyip geçilmemelidir."

Yeterli uyku ve gözleri dinlendirmek önemli

Göz hastalıklarından korunmak için, yeterli uykunun ve gözleri dinlendirmenin önemli olduğunu ifade eden İmadoğlu, "Yorgun gözün hastalanma ihtimali her zaman dinlenmiş bir göze göre daha yüksektir. İkinci olarak gün içinde gözlerinize elle temastan, ovuşturmaktan mikrop ve bakterilere direkt temas ettirmemek açısından kaçınmalısınız. Beslenme de göz hastalıklarının önlenmesinde büyük önem taşır. Sebze ve meyve ağırlıklı beslenmek göz sağlığımız için oldukça önemli bir unsurdur. Gözleriniz için iyi olan yiyeceklerden bazıları şunlardır; yumurta, balık, fındık. Ayrıca bol su tüketimine de özen gösterilmelidir" dedi.

KAYNAK: İHA

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