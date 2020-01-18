Uzmanlar açıkladı! Haftada en az 1 kere cinsel ilişkiye girmek...

Sağlıklık sayıda cinsel ilişki, erken menopozu önlüyor. Uzmanlar kadınları cinsel ilişki sıklığı için uyardı...

Hakemli “Royal Society Open Science” dergisinde yayınlanan araştırma sonuçları, bir erkekle evli olmanın ya da erkek feromonlarına maruz kalmanın menopoz zamanını etkilediğine yönelik geçmiş bulguları da geçersiz hale getirdi.

Araştırmaya imza atanlar, “sadece evli olmayı doğan menopoz yaşının artmasıyla ilişkilendiren önceki bulguları tekrarlamadık. Fakat menopoz öncesinde cinsellik sıklığının artışının menopoz riskini azalttığını gösterdik” ifadelerini kullandı.

CİNSEL İLİŞKİYE GİRMEYİNCE...

Araştırmanın başyazarı Dr. Megan Arnot, Health.com internet sitesine verdiği demeçte, bir kadının hiç seks yapmadığı takdirde, hamilelik ihtimalinin olmadığını; bunun da vücudun enerjisini boşalmak için başka yerler arayabileceği anlamına geldiğini söyledi.

Dr. Arnot, “Eğer bir bebeğiniz olmayacaksa (çünkü seks yapmıyorsunuz), hayatta yumurtlamanın durması ve enerjinin başka yere aktarılmasının daha iyi olduğu bir nokta olabilir” dedi.

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YÜZDE 28 AZALTIYOR

Araştırmaya dahil edilen kadınlar başta ortalama 45 yaşındaydı ve seks sıklığı ve türü konusunda uzmanlara bilgi verdi. 10 yıllık süreç boyunca kadınların yüzde 45’i doğal menopozu ortalama 52 yaşında deneyimledi.

Çalışmaya göre; her hafta seks yaptığını söyleyen kadınların daha az sıklıkla cinsel ilişkiye girdiğini söyleyen kadınlara oranla erken menopoza girme olasılığı yüzde 28 daha az…