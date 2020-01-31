Uzmanlar Koronavirüsten korunmada en ekili ürünü açıkladı

Koronavirüs hakkında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı tarafından bilgilendirme raporu hazırladı.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü'nün açıkladığı rapora göre, koronavirüs insanlar, evcil ve yabani hayvanlarda bulunabiliyor.

Koronavirüslerin dört türde sınıflandırıldığı, insan koronavirüslerinin ilk kez 1960'larda tanımlandığı aktarılan raporda, insanda enfeksiyon etkeni olduğu bilinen yedi koronavirüs bulunduğu vurgulandı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsün insandan insana yayıldığına değinilen raporda, "Bugüne dek görülen 10 bine yakın vakanınbüyük çoğunluğu ve vefat eden 200'den fazla vakanın tamamı Çin'de olmakla birlikte 20 farklı ülkede de 2019-nCoV (yeni Corona virüs) enfeksiyonu saptanmıştır. Şu ana kadar bildirilen ölüm vakalarının çoğunluğunu ileri yaştaki bireyler oluşturmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü, hastalığın özellikle sağlık altyapısı zayıf ülkelere yayılmasını engellemek amacıyla 30 Ocak 2020 tarihinde Uluslararası Acil Durum ilan etmiştir." ifadesi kullanıldı.

Raporda, şu ana kadar yapılan çalışmalarda virüsün insandan insana "damlacık" yoluyla bulaştığının görüldüğü, bulaşıcılık süresi ve virüsün dış ortama dayanma süresinin net olarak bilinmediği kaydedildi.

ENFEKSİYONUN YAYGIN BELİRTİLERİ NE?

Raporda hastalığın klinik özelliklerine ilişkin ise şu bilgilere yer verildi:

"Enfeksiyonun yaygın belirtileri solunum semptomları, ateş, öksürük ve dispnedir (solunum güçlüğünü). Daha ciddi olgularda; pnömoni (zatürre), ağır akut solunum yolu enfeksiyonu, böbrek yetmezliği ve hattaölüm gelişebilir. Ağır seyirli olguların oranının ve fatalite (öldürülücül) hızının çok yüsek olmadığı şeklinde bir izlenim elde edilmiştir. Mevcut veriler hastalıkta ölüm oranının yüzde 2 civarında olduğunu göstermekle birlikte virüsün genetik yapısında ortaya çıkabilecek değişikliklere bağlı olarak bu bilgiler farklılaşabilir."

VİRÜSLE TEMAS DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER

Virüsle temas durumunda yapılması gerekenlerin anlatıldığı raporda, şunlar kaydedildi:

"2019-nCoV enfeksiyonu şüphesi olan bir hastayla temas halindeki sağlık çalışanlarının, aile üyelerinin ve ziyaretçilerin sayısı sınırlanmalı; tüm personel ve ziyaretçiler de dahil olmak üzere hastanın odasına giren tüm kişilerin kaydı tutulmalıdır. Hasta asemptomatik olana kadar (belirtiler ortadan kalkıncaya kadar) tüm bu önlemlere uyulmalıdır. 2019-nCoV enfeksiyonu için doğrulaması yapılmış veya değerlendirmesi devam eden bir kişi ile yakın temas etmiş olanlarda son temaslarından sonraki 14 gün boyunca günde iki kez ateşlerini ölçmeli, öksürük, solunum sıkıntısı ile titreme, vücut ağrıları, boğaz ağrısı, baş ağrısı, ishal, mide bulantısı/kusma ve burun akıntısı gibi diğer erken semptomların olup olmadığı takip edilmelidir."

VİRÜSTEN KORUNMA ÖNLEMLERİ

Şu anda 2019-nCoV enfeksiyonunu önleyecek bir aşı olmadığı aktarılan raporda, enfeksiyonu önlemenin en iyi yolunun bu virüse maruz kalmaktan kaçınmak olduğu vurgulanarak, virüsün yayılmasını önlemek için uygulanacak genel önlemler şöyle sıralandı:

"Hastalar kalabalık ortamda bulunmamalı, kalabalık ortamda bulunmaları gerekiyorsa basit cerrahi maske kullanmalıdır. El hijyenine çok dikkat edilmelidir (eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve su yoksa go¨zle go¨ru¨lu¨r kirlenme yoksa alkol bazlı el dezenfektanı kullanılmalıdır). Eller yıkanmadan gözlere, buruna ve ağza dokunulmamalıdır. Solunum yolu hastalığı belirtileri (öksürük, hapşırık, nefes darlığı gibi) olan hastalarla maskesiz yakın temastan kaçınılmalıdır. Öksürürken ve hapşırırken ağız ve burun mendille kapatılmalı, ardından mendil çöp kutusuna atılarak eller yıkanmalı, mendil yoksa ağız ve burun dirseğin ön yüzüyle kapatılmalıdır. Sık kullanılan nesneler ve yüzeyler temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. Hasta kişilerin havlu gibi kişisel eşyaları ortak kullanılmamalıdır."

NE OLMUŞTU?

Yeni tip koronavirüs ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Çinli yetkililer virüs yüzünden bugüne kadar 213 kişinin öldüğünü bildirmişti.

Virüs bulaşan kişilerin sayısının bin 527'sinin durumu ağır olmak üzere, 9 bin 692'ye çıkarken Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs salgını nedeniyle küresel acil durum ilan etmişti.