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Uzmanlardan grip salgını için flaş uyarı! 15 Ekim'den sonrasına dikkat çekildi!

Koronavirüs mücadelesinde yaşanan rehavet, grip ve diğer hastalıkların artmasına neden oldu. Maske, mesafe ve hijyen konularının önemsenmemesi ile artan grip vakaları tedirgin ederken, uzmanlar 15 Ekim sonrası için uyarılarda bulundu.

Uzmanlardan grip salgını için flaş uyarı! 15 Ekim'den sonrasına dikkat çekildi!

Tam kapanmasının ardından başlatılan normalleşme süreciyle grip vakalarında yaşanan artış kış ayları öncesi tedirgin etmeye başladı.

Yaz dönemiyle birlikte artan rehavet, aşının verdiği güvenle çeneye inen ve kola takılan maskeler, sosyal mesafenin unutulması ve hijyene dikkat edilmemesi, başta grip olmak üzere diğer hastalıkların artmasına neden oldu.

Okulların da açılmasıyla birlikte yaşanan yoğunlukla birlikte grip vakalarındaki artış uzmanları düşündürüyor.

Uzmanlardan grip salgını için flaş uyarı! 15 Ekim'den sonrasına dikkat çekildi!

"15 EKİM'DEN SONRA ARTIŞ OLABİLİR"

Aşının henüz olmadığı zamanlarda bile neredeyse yok denecek kadar az olan grip vakaları son günlerde artış gösterdi. Uzmanlar olası grip salgınının yaşanacağı konusunda tedirginliklerini belirtti.

İstanbul Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Prof. Dr. Osman Erk, vatandaşları uyararak, "15 Ekim’den sonra Kovid-19 dışındaki üst solunum yolu enfeksiyonları ile grip vakalarında artış olabilir. Kovid-19 aşısının griple ilgili olmadığı bilinmeli." dedi.

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