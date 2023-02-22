Uzo Ezeobi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Uzo Ezeobi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Uzo Ezeobi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Uzo Ezeobi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Uzo Ezeobi {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Uzo Ezeobi Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Doma United futbol takımında oynamaktadır. Doma United takımına - tarihinde katılmıştır. Uzo Ezeobi'nin Doma United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Uzo Ezeobi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Uzo Ezeobi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Uzo Ezeobi şuan Doma United takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.
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