Uzochukwu İfejiofor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Uzochukwu İfejiofor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Uzochukwu İfejiofor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Uzochukwu İfejiofor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Uzochukwu İfejiofor {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Uzochukwu İfejiofor Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Nasarawa United futbol takımında oynamaktadır. Nasarawa United takımına 1 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Uzochukwu İfejiofor'nin Nasarawa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Uzochukwu İfejiofor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Uzochukwu İfejiofor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Ifeanyi Ubah
1 Aralık 2022 yılında Nasarawa United
Uzochukwu İfejiofor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Uzochukwu İfejiofor şuan Nasarawa United takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.
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