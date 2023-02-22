Uzorji Christian Uzochukwu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Uzorji Christian Uzochukwu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Uzorji Christian Uzochukwu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Uzorji Christian Uzochukwu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Uzorji Christian Uzochukwu 23 Kasım 2004 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Uzorji Christian Uzochukwu Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Abia Warriors FC futbol takımında oynamaktadır. Abia Warriors FC takımına - tarihinde katılmıştır. Uzorji Christian Uzochukwu'nin Abia Warriors FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Uzorji Christian Uzochukwu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Uzorji Christian Uzochukwu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Uzorji Christian Uzochukwu şuan Abia Warriors FC takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.
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