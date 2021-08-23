Üzüm isminin anlamı nedir, Üzüm ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Üzüm isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Üzüm ismi ne demek, Üzüm ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Üzüm isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Üzüm İsmi Ne Demek?

Asma yaprakları arasında yetişen ve yazın son günlerinde hasat edilemeye başlayan üzüm, bolluk ve bereketin simgesidir. İslam dininde cennet meyvesi olarak aktarılan üzüm, Kuran-ı Kerim’in 11 ayet-i kerimesinde geçmektedir. Özellikle Yasin Suresi 34. Ayette ‘Biz orada hurmalıklardan ve üzüm bağlarından bahçeler kıldık ve içlerinden pınarlar akıttık’ şeklinde cennet anlatılmaktadır.

Üzüm, bolluğun ve bereketin simgesi olan Anadolu’da tarih boyunca kullanılmıştır. Özellikle İslam öncesi inanışta bereket ve doğurganlığın tanrıçası olan Kybele’nin en öneli simgelerinden biridir.

Üzüm İsmi Kuran-ı Kerim'de Geçiyor Mu?

Asma yaprakları arasında yetişen ve yazın son günlerinde hasat edilemeye başlayan üzüm, bolluk ve bereketin simgesidir. İslam dininde cennet meyvesi olarak aktarılan üzüm, Kuran-ı Kerim’in 11 ayet-i kerimesinde geçmektedir. Özellikle Yasin Suresi 34. Ayette ‘Biz orada hurmalıklardan ve üzüm bağlarından bahçeler kıldık ve içlerinden pınarlar akıttık’ şeklinde cennet anlatılmaktadır.

Üzüm, bolluğun ve bereketin simgesi olan Anadolu’da tarih boyunca kullanılmıştır. Özellikle İslam öncesi inanışta bereket ve doğurganlığın tanrıçası olan Kybele’nin en öneli simgelerinden biridir.

“Ve semadan suyu indiren O’dur. Böylece her şeyin nebatını (bitkisini) onunla (su ile) çıkarttık. Ve de ondan yeşillikler çıkarttık. Ondan da üst üste taneler (başaklar) ve hurma ağacının tomurcuklarından, sarkan hurma, salkımları ve birbirine benzeyen ve benzemeyen üzüm bağları, zeytin ve nardan oluşan bahçeler çıkartırız. Onun meyvesine (ürününe, meyve verdiği zaman ve olgunlaştığı zaman bak. Mümin olan kavim için, bunlarda elbette ayetler (deliller) vardır.” Enam Suresi (99. Ayet)

“Sizden biriniz temenni eder mi ki, onun altında nehirler akan hurmalık ve üzüm bahçesi olsun onun, orada her türlü ürünü (meyvesi) bulunsun ve ona yaşlılık isabet etsin (ihtiyarlasın) ve onun zayıf (güçsüz) çocukları bulunsun. Sonra da ona (bahçeye), içinde ateş bulunan bir kasırga isabet etsin, böylece onu yaksın. Allah size ayetleri, işte böyle beyan ediyor (açıklıyor). Umulur ki siz tefekkür edersiniz.” Bakara Suresi [266. Ayet)

“Yeryüzünde birbirine komşu kıtalar (kara parçaları) ve üzüm bağları, ekinler ve budaklı ve budaksız, hurma ağaçlarından bahçeler vardır. Aynı su (tek bir su) ile sulanır ve Biz onların bazısını bazısına, yenmesinde (tadına, lezzetine ve kokusuna göre) üstün kılarız. Akıl eden kavim için muhakkak ki bunda, ayetler vardır.” Rad Suresi (4. Ayet)

“Onlara şu iki adamı örnek ver. Onlardan birine iki üzüm bağı vermiş, bağların çevresini hurmalarla donatmış, ikisinin arasına da bir ekinlik koymuştuk.” Kehf Suresi (32. Ayet)

“Biz orada hurmalıklardan ve üzüm bağlarından bahçeler kıldık ve içlerinden pınarlar fışkırttık.” Yasin Suresi (34. Ayet)

“Allah o su ile size; ekin, zeytin, hurma ağaçları, üzümler ve her türlü meyvelerden bitirir. Elbette bunda düşünen bir kavim için ibret vardır.” Nalh Suresi [11. Ayet)

“Hurma ağaçlarının meyvelerinden ve üzümlerinden hem içki, hem de güzel bir rızık edinirsiniz. Elbette bunda aklını kullanan bir toplum için bir ibret vardır.” Nalh Suresi (67. Ayet)

“Veya senin, hurma ve üzüm bağlarından bir bahçen olsun. Öyle ki onun aralarından, fışkırarak akan nehirler akıt (çıkar).” İsra Suresi (91. Ayet)

Böylece sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için orada taneler, üzümler, yoncalar, zeytinler, hurmalıklar, sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve otlaklar ortaya çıkardık.” Abese Suresi (27, 28, 29, 30, 31, 32. Ayetleri)

“Şüphesiz Allah’a karşı gelmekten sakınanlara bir kurtuluş, bahçeler, üzümler, kendileriyle bir yaşta, göğüsleri yeni çıkmış genç kızlar ve dolu dolu kadehler vardır.” Nebe Suresi (31, 34. Ayetler)



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