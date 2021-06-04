Zonguldak'ın yeni simgelerinden olan Uzun Mehmet Camii ibadete açılıyor. Bunun üzerine vatandaşlar Uzun Mehmet kimdir, ne zaman yaşadı? Uzun Mehmet neyi buldu? Kaç yılında öldü? sorularının yanıtını araştırmaya başladı. İşte tüm merak ettiğiniz soruların yanıtı haberimizde...

UZUN MEHMET KİMDİR, NE ZAMAN YAŞADI?

820'li yıllarda Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Kestaneci Köyü'nde yaşadığı bilinen Uzun Mehmet, Ereğli'nin tanınan ailelerinden Karamahmutzadeler sülalesindendir. İstanbul'da deniz eri olarak askerlik yapmıştır.

UZUN MEHMET NEYİ BULDU?

Uzun Mehmet, Zonguldak'ta Türkiye'nin ilk taş kömürünü bulan kişi olarak tarihe geçmiştir. 19. Yüzyılda İngiltere'den ithal edilen kömür için Padişah 2. Mahmut bir ferman çıkardı. Padişah fermanında yurdun dört bir yanında kömür aranması emri yer alıyordu. Askerliğini bahriye eri olarak yapan Uzun Mehmet terhis olurken kendisine kömür numunesi gösterildi ve memleketine döndüğünde bunu araması emredildi.

Memleketi Ereğli'ye dönen Uzun Mehmet, bir gün Kösedağı mevkiinde yer alan Neyren Köyü civarındaki değirmene giden Uzun Mehmet, hasat sonu olduğu için çok sıra beklerken dere kenarında dolaşatığı sırada siyah taşlara rastladı. Bunların askerde kendisine gösterilen siyah taş ya da halk adlandırmasıyla yanan taş olduğunu anladı.

Bunlardan biraz toplayıp evde yaktığı ocağa atar ve taşların yandığını gördü. Ertesi gün bu taşlardan bir çuvala doldurup İstanbul'a götürdü. 2. Mahmut Uzun Mehmet'i 50 altınla ödüllendirdi ve ömür boyu 600 kuruş maaşa bağladı Böylece taş kömürünün ülkemizde bulunuş tarihi 8 Kasım 1829 kayda geçti.

KAÇ YILINDA ÖLDÜ?

Uzun Mehmet'in mutluluğu kısa sürdü. Padişah tarafından verilen heyetle memleketine dönüp kömürü bulduğu yeri gösterecekken, daha İstanbul'da iken Leblebici Hanı'nda kahvesine zehir konarak öldürüldü Ölüm tarihi de kömürün bulunuş tarihi olan 8 Kasım 1829 olarak tarihe geçti. Ölümünde dönemin Ereğli Ayanı Hacı İsmail Ağa'nın parmağı olduğu biliniyor. Zonguldak'ta iki maden ocağına, şehrin en işlek caddelerinden birine ve pek çok sokağa onun adı verilmiştir. Ayrıca şehrin merkezinde yer alan madenci feneri şeklindeki anıt onun hatırası olarak dikildi.