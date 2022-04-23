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Uzvi ne demek, TDK'ya göre Uzvi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Uzvi kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Uzvi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Uzvi nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Uzvi kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Uzvi ne demek, TDK'ya göre Uzvi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Uzvi ne demek? Uzvi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi uzvi kelimesi. Peki uzvi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre uzvi nedir, uzvi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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UZVİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Uzvi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Uzvi kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre uzvi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Organik

UZVİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Bu uzvi acı, onu galeyanın son raddesine getirerek ağlattı.

UZVİ KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- uzvi kimya

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