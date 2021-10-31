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Vabeste ne demek, TDK'ya göre Vabeste kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Vabeste kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Vabeste ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Vabeste nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Vabeste kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Vabeste ne demek, TDK'ya göre Vabeste kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Vabeste ne demek? Vabeste TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi vabeste kelimesi. Peki vabeste ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre vabeste nedir, vabeste kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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VABESTE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Vabeste kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Vabeste kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre vabeste kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bağlı

VABESTE CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Düşünmemek, biraz değil birçok içmeye vabeste idi.

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