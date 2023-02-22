Vaclav Dudl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vaclav Dudl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vaclav Dudl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vaclav Dudl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vaclav Dudl 22 Eylül 1999 tarihinde Hořovice şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Václav Dudl şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vaclav Dudl Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPOCS Global Sports yapmaktadır. Vaclav Dudl, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Viagem Pribram futbol takımında oynamaktadır. FK Viagem Pribram takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vaclav Dudl'nin FK Viagem Pribram ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vaclav Dudl Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vaclav Dudl isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vaclav Dudl Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vaclav Dudl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Sparta Prag U19

1 Ocak 2017 yılında Sparta Prag

28 Temmuz 2017 yılında Vlasim

15 Şubat 2018 yılında Sparta Prag

16 Şubat 2018 yılında FC MAS Taborsko

30 Haziran 2018 yılında Sparta Praha B

11 Ocak 2019 yılında Spartak Trnava

30 Haziran 2019 yılında Sparta Praha B

22 Şubat 2020 yılında Viktoria Zizkov

31 Temmuz 2020 yılında Sparta Praha B

15 Temmuz 2022 yılında Viagem Pribram

Vaclav Dudl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vaclav Dudl şuan FK Viagem Pribram takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Vaclav Dudl Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Komárov (2005 - 2006)AC Sparta Praha (2006 - 2016)

Çek Cumhuriyeti U20 takımında 8 numaralı formasıyla 21 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U19 takımında 8 numaralı formasıyla 4 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U16 takımında 8 numaralı formasıyla 16 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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