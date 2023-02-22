Vaclav Penc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vaclav Penc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vaclav Penc kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vaclav Penc ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Vaclav Penc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vaclav Penc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vaclav Penc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vaclav Penc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vaclav Penc adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vaclav Penc Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vaclav Penc 17 Mart 1999 tarihinde Praha şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Václav Penc şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vaclav Penc Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IFM-M yapmaktadır. Vaclav Penc, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Varnsdorf futbol takımında oynamaktadır. FK Varnsdorf takımına 21 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Vaclav Penc'nin FK Varnsdorf ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vaclav Penc Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vaclav Penc isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Vaclav Penc Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vaclav Penc futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Sparta Prag U19

1 Temmuz 2016 yılında Sparta Praha B

21 Temmuz 2017 yılında Vlasim

30 Haziran 2018 yılında Sparta Praha B

9 Ağustos 2019 yılında FC MAS Taborsko

30 Haziran 2020 yılında Sparta Praha B

13 Ağustos 2020 yılında FC MAS Taborsko

21 Temmuz 2021 yılında Varnsdorf

14 Mart 2022 yılında FK Zbuzany

30 Haziran 2022 yılında Varnsdorf

Vaclav Penc kimdir

Vaclav Penc Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vaclav Penc şuan FK Varnsdorf takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

AC Sparta Praha (2006 - 2016)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Vaclav Penc nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Son Haberler
Argyris Kampetsis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Argyris Kampetsis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Argyris Kampetsis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Argyris Kampetsis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jiri Floder kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jiri Floder Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jiri Floder kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jiri Floder Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fotis İoannidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fotis İoannidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fotis İoannidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fotis İoannidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vaclav Jurena kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vaclav Jurena Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vaclav Jurena kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vaclav Jurena Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Çok Okunanlar
Atanur isminin anlamı nedir, Atanur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Atanur isminin anlamı nedir, Atanur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Lukas Zoubele kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Zoubele Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lukas Zoubele kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Zoubele Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Georgios Theocharis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgios Theocharis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Georgios Theocharis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgios Theocharis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Harold Moukoudi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Harold Moukoudi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Harold Moukoudi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Harold Moukoudi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Yorumlananlar
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
4 kanal hariç tüm haber kanalları Tek Yürek oldu! İşte kampanyaya katılmayan o 4 kanal...
4 kanal hariç tüm haber kanalları Tek Yürek oldu! İşte kampanyaya katılmayan o 4 kanal...
İstanbul'da pes dedirten hareket: Depremzedelere gönderilecek kıyafetleri çaldılar
İstanbul'da pes dedirten hareket: Depremzedelere gönderilecek kıyafetleri çaldılar
Prof. Dr. Gökhan Özdemir kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Gökhan Özdemir'in biyografisi
Prof. Dr. Gökhan Özdemir kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Gökhan Özdemir'in biyografisi