Vaclav Penc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vaclav Penc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vaclav Penc adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vaclav Penc Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vaclav Penc 17 Mart 1999 tarihinde Praha şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Václav Penc şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vaclav Penc Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IFM-M yapmaktadır. Vaclav Penc, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Varnsdorf futbol takımında oynamaktadır. FK Varnsdorf takımına 21 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Vaclav Penc'nin FK Varnsdorf ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vaclav Penc Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vaclav Penc isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vaclav Penc Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vaclav Penc futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Sparta Prag U19

1 Temmuz 2016 yılında Sparta Praha B

21 Temmuz 2017 yılında Vlasim

30 Haziran 2018 yılında Sparta Praha B

9 Ağustos 2019 yılında FC MAS Taborsko

30 Haziran 2020 yılında Sparta Praha B

13 Ağustos 2020 yılında FC MAS Taborsko

21 Temmuz 2021 yılında Varnsdorf

14 Mart 2022 yılında FK Zbuzany

30 Haziran 2022 yılında Varnsdorf

Vaclav Penc Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vaclav Penc şuan FK Varnsdorf takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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