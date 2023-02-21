Vaclav Prochazka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vaclav Prochazka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vaclav Prochazka kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vaclav Prochazka ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Vaclav Prochazka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vaclav Prochazka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vaclav Prochazka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vaclav Prochazka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vaclav Prochazka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vaclav Prochazka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vaclav Prochazka 8 Mayıs 1984 tarihinde Rokycany şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Václav Procházka şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vaclav Prochazka Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPOCS Global Sports yapmaktadır. Vaclav Prochazka, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Trinity Zlin futbol takımında oynamaktadır. FC Trinity Zlin takımına 11 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Vaclav Prochazka'nin FC Trinity Zlin ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vaclav Prochazka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vaclav Prochazka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Vaclav Prochazka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vaclav Prochazka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2001 yılında Vikt. Plzen U19

1 Temmuz 2002 yılında Viktoria Plzen

1 Ocak 2005 yılında Slovacko

1 Temmuz 2005 yılında Viktoria Plzen

1 Ağustos 2007 yılında Mlada Boleslav

1 Ocak 2012 yılında Viktoria Plzen

11 Ocak 2016 yılında Osmanlıspor

13 Şubat 2018 yılında Banik Ostrava

11 Ağustos 2020 yılında Fastav Zlin

Vaclav Prochazka kimdir

Vaclav Prochazka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vaclav Prochazka şuan FC Trinity Zlin takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

ZKZ Břasy (1990-1995), FC Viktoria Plzeň (1995-2002)

Vaclav Prochazka Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Çek Cumhuriyeti takımında 5 numaralı formasıyla 14 Ağustos 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Vaclav Prochazka nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Son Haberler
Jiri Ciupa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jiri Ciupa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jiri Ciupa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jiri Ciupa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aidan Johnson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aidan Johnson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aidan Johnson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aidan Johnson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vladimir Neuman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir Neuman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vladimir Neuman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir Neuman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dawid Szczepaniak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dawid Szczepaniak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dawid Szczepaniak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dawid Szczepaniak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
AFAD Deprem Danışma Kurulu açıkladı! Deprem 7.7 olabilir ama şiddeti...
AFAD Deprem Danışma Kurulu açıkladı! Deprem 7.7 olabilir ama şiddeti...
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!