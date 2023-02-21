Vaclav Prochazka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vaclav Prochazka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vaclav Prochazka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vaclav Prochazka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vaclav Prochazka 8 Mayıs 1984 tarihinde Rokycany şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Václav Procházka şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vaclav Prochazka Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPOCS Global Sports yapmaktadır. Vaclav Prochazka, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Trinity Zlin futbol takımında oynamaktadır. FC Trinity Zlin takımına 11 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Vaclav Prochazka'nin FC Trinity Zlin ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vaclav Prochazka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vaclav Prochazka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Vaclav Prochazka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vaclav Prochazka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2001 yılında Vikt. Plzen U19

1 Temmuz 2002 yılında Viktoria Plzen

1 Ocak 2005 yılında Slovacko

1 Temmuz 2005 yılında Viktoria Plzen

1 Ağustos 2007 yılında Mlada Boleslav

1 Ocak 2012 yılında Viktoria Plzen

11 Ocak 2016 yılında Osmanlıspor

13 Şubat 2018 yılında Banik Ostrava

11 Ağustos 2020 yılında Fastav Zlin

Vaclav Prochazka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vaclav Prochazka şuan FC Trinity Zlin takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Vaclav Prochazka Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

ZKZ Břasy (1990-1995), FC Viktoria Plzeň (1995-2002)

Çek Cumhuriyeti takımında 5 numaralı formasıyla 14 Ağustos 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

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