Vaclav Smrkovsky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vaclav Smrkovsky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vaclav Smrkovsky kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vaclav Smrkovsky ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Vaclav Smrkovsky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vaclav Smrkovsky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vaclav Smrkovsky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vaclav Smrkovsky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vaclav Smrkovsky adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vaclav Smrkovsky Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vaclav Smrkovsky 26 Mart 2001 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Václav Smrkovský şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vaclav Smrkovsky Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vaclav Smrkovsky, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Viagem Pribram futbol takımında oynamaktadır. FK Viagem Pribram takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Vaclav Smrkovsky'nin FK Viagem Pribram ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vaclav Smrkovsky Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vaclav Smrkovsky isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Vaclav Smrkovsky Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vaclav Smrkovsky futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Příbram U19

1 Temmuz 2020 yılında 1.FK Pribram B

1 Temmuz 2021 yılında 1.FK Příbram

Vaclav Smrkovsky kimdir

Vaclav Smrkovsky Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vaclav Smrkovsky şuan FK Viagem Pribram takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

TJ Sokol Hrdlív (2007 - 2010)
SK Kladno (2010 - 2016)
1.FK Příbram (2016 - 2020)

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Vaclav Smrkovsky nereli

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