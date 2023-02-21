Vaclav Svoboda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vaclav Svoboda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vaclav Svoboda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vaclav Svoboda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vaclav Svoboda 16 Eylül 1999 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Václav Svoboda şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vaclav Svoboda Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vaclav Svoboda, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MFK Chrudim futbol takımında oynamaktadır. MFK Chrudim takımına 14 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Vaclav Svoboda'nin MFK Chrudim ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vaclav Svoboda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vaclav Svoboda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vaclav Svoboda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vaclav Svoboda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Vikt. Plzen U19

1 Temmuz 2018 yılında Vik. Plzen B

18 Ağustos 2020 yılında 1.FK Příbram

30 Haziran 2021 yılında Vik. Plzen B

14 Temmuz 2021 yılında FK Senica

4 Nisan 2022 yılında Kulüpsüz

27 Temmuz 2022 yılında Pardubice

14 Şubat 2023 yılında Chrudim

Vaclav Svoboda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vaclav Svoboda şuan MFK Chrudim takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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