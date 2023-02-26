Vagner Goncalves kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vagner Goncalves Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vagner Goncalves adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vagner Goncalves Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vagner Goncalves 27 Nisan 1996 tarihinde Porto Alegre şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Brezilya,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Vagner Goncalves Nogueira de Souza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vagner Goncalves Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vision Foot yapmaktadır. Vagner Goncalves, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Tbilisi futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Tbilisi takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Vagner Goncalves'nin Dinamo Tbilisi ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Vagner Goncalves Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vagner Goncalves isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vagner Goncalves Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vagner Goncalves futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Ağustos 2016 yılında Saburtalo

1 Temmuz 2017 yılında Cercle Brugge

12 Ocak 2018 yılında Saburtalo

22 Ağustos 2019 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2020 yılında Dinamo Batumi

24 Ocak 2021 yılında SK Dnipro-1

2 Temmuz 2021 yılında Kryvbas

17 Mart 2022 yılında SK Dnipro-1

18 Mart 2022 yılında FC Dila

1 Temmuz 2022 yılında Shkendija

1 Ocak 2023 yılında Dinamo Tbilisi

Vagner Goncalves Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vagner Goncalves şuan Dinamo Tbilisi takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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